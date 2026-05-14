Nequi recuperó su cuenta en X tras hackeo y aseguró que el sistema ya funciona con normalidad

Nequi . La plataforma confirmó que retomó el control de su perfil oficial y reiteró que el dinero de los usuarios nunca estuvo en riesgo - créditos Pixabay | Nequi/Facebook

Recientemente, Nequi confirmó que logró recuperar completamente el control de su cuenta oficial en la red social X, luego de sufrir un hackeo que alteró la imagen del perfil y publicó contenido relacionado con criptomonedas.

La plataforma financiera aseguró que el sistema ya funciona con normalidad y reiteró que en ningún momento estuvieron comprometidos el dinero ni las cuentas bancarias de los usuarios.

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Según información divulgada por Revista Semana, la entidad tuvo que cerrar preventivamente el acceso al perfil mientras un equipo técnico especializado adelantaba las labores necesarias para recuperar la cuenta y eliminar el contenido publicado por los atacantes.

Hackeo de cuenta de Nequi en X (Reuters)

“Desde Nequi informamos que nuestra cuenta oficial en X (Twitter) funciona con normalidad”, señaló la compañía tras restablecer el acceso a la red social.

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La recuperación del perfil ocurrió después de varias horas de incertidumbre entre usuarios de la plataforma

Durante el tiempo en que la cuenta estuvo vulnerada, los responsables del ataque modificaron elementos visuales del perfil oficial de Nequi, eliminando el logo institucional y reemplazándolo por contenido ajeno a la entidad.

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Además, los atacantes comenzaron a republicar publicaciones relacionadas con inversiones y criptomonedas, situación que generó preocupación entre miles de usuarios que siguen la cuenta oficial de la aplicación financiera.

La compañía explicó que la cuenta de X fue intervenida únicamente como canal de comunicación y no como acceso a los sistemas financieros de la plataforma.

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Nequi insistió en que el hackeo no afectó las cuentas ni el dinero de los usuarios.

La entidad fue enfática en señalar que existe una separación total entre sus redes sociales y las plataformas transaccionales donde los usuarios manejan su dinero.

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“Es importante recalcar que la cuenta X de Nequi es una plataforma que usamos para comunicación promocional con nuestros clientes, y no es un canal transaccional”, explicó la empresa en un comunicado.

Plataforma de Nequi - crédito Nequi

La aclaración buscó responder a una de las mayores preocupaciones que surgieron durante la jornada: el posible riesgo para las cuentas de ahorro y los datos bancarios de millones de usuarios.

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La empresa aseguró que los delincuentes nunca tuvieron acceso al sistema financiero de la aplicación.

Nequi explicó que la cuenta de X funciona únicamente como una herramienta de comunicación institucional y publicidad, por lo que el ataque no permitió acceder a las operaciones bancarias ni a los recursos de los clientes.

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La plataforma también indicó que los sistemas de ahorro, transferencias y movimientos de dinero continuaron funcionando con normalidad mientras se adelantaba la recuperación del perfil en redes sociales.

El incidente se convirtió rápidamente en tendencia debido a las modificaciones visibles que realizaron los atacantes dentro de la cuenta oficial.

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Los responsables del hackeo utilizaron la credibilidad de la marca para difundir contenido sobre criptomonedas.

Expertos consultados sobre este tipo de ataques explicaron que los ciberdelincuentes suelen escoger perfiles verificados y con gran cantidad de seguidores para dar apariencia de legitimidad a publicaciones engañosas.

La estrategia consiste en aprovechar la confianza que generan las marcas reconocidas para promocionar supuestas oportunidades de inversión relacionadas con activos digitales y criptomonedas.

En muchos casos, este tipo de publicaciones terminan dirigiendo a usuarios hacia esquemas fraudulentos diseñados para captar dinero.

Nequi aseguró que el incidente ya fue controlado y el perfil volvió a operar normalmente.

Tras recuperar el acceso a la cuenta, la compañía eliminó las publicaciones relacionadas con criptomonedas y restableció la identidad visual institucional de la marca.

La empresa también reiteró el llamado a desconfiar de mensajes sospechosos relacionados con inversiones, promociones o enlaces publicados fuera de los canales oficiales.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones relacionadas con la seguridad digital de las grandes plataformas financieras y el uso de redes sociales por parte de ciberdelincuentes para desarrollar estafas en línea.

Aunque el ataque generó preocupación entre usuarios, Nequi insistió en que el incidente se limitó únicamente a la cuenta en X y no comprometió los sistemas internos de la plataforma financiera ni la seguridad de los recursos de sus clientes.