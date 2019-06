"No escucho bien a la maestra": ¿Cómo abordar la pérdida de audición infantil en el colegio?

No escuchar bien a la maestra, perderse entre los murmullos de la clase, no poder seguir las conversaciones entre los compañeros, generan en los niños no sólo problemas de aprendizaje sino también de adaptación social, y muchas veces se detecta con el comienzo de la escolaridad. Señales de alerta para tener en cuenta