"En nuestra fábrica no se produce, consume ni guarda nada que contenga gluten, es más caro y complejo, por empezar requiere tener un director técnico, así como una farmacia. Además, de tener un manual de buenas prácticas de manufactura relativas a evitar la contaminación cruzada, manejo de residuos, procesos de ingresos de mercadería, trazabilidad de la producción, etc.", señala Smith ,"también es importante, dado que ciertos insumos no tienen el sello de libre de gluten como huevos, jengibre o limón, es contar en la fábrica con el mismo test que utilizan en el instituto biológico de La Plata, donde se realizan los análisis para determinar si un ingrediente o producto es libre o no de gluten".