Profeco pide a los aficionados denunciar a Fanki por fallas en la venta de boletos Cruz Azul vs Chivas ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Profeco llama a los aficionados afectados por fallas recientes en la compra de boletos para el partido Cruz Azul vs Chivas a presentar su denuncia, luego de que se detectara un error en la plataforma Fanki que alteró de forma masiva el proceso de preventa.

El encuentro correspondiente a la Semifinal de Ida de la Liguilla de la Liga MX generó gran expectativa, pero dejó a numerosos seguidores sin acceso a boletos o con compras que fueron canceladas, esto debido a que la plataforma puso a la venta boletos a un precio menor al publicado por el club cementero.

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De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los afectados por el fallo en la venta de boletos pueden acudir con ellos para presentar una queja y defender sus derechos como consumidores. La institución ofrece tanto atención presencial en sus oficinas como canales digitales gratuitos, donde es posible solicitar la intervención de la autoridad y, si procede, una compensación conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Estadio Banorte emite un comunicado oficial explicando fallas técnicas en la plataforma Fanki durante la preventa del partido Cruz Azul vs Chivas, resultando en la cancelación y reembolso del 100% de las órdenes afectadas. (Estadio Banorte)

Profeco llama a denunciar irregularidades en la venta de boletos

La Profeco invita a los aficionados perjudicados por la compra rechazada o cancelada de boletos para la semifinal Cruz Azul vs Chivas a presentar su denuncia, con el fin de salvaguardar sus derechos frente a posibles prácticas unilaterales de la plataforma encargada de la venta. La autoridad destaca que los consumidores pueden solicitar la intervención de Profeco cuando consideren vulnerados sus derechos en la adquisición de cualquier bien o servicio, incluido el caso de boletos cancelados a pesar de haber sido vendidos conforme al precio mostrado públicamente.

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Las denuncias pueden realizarse en las oficinas de Profeco de todo el país o vía electrónica, brindando acceso a todos los afectados por la incidencia. La institución enfatiza que “hacemos un llamado a los consumidores afectados para que presenten su denuncia a fin de salvaguardar sus derechos”.

(X/ @Profeco)

Fallas en Fanki afectan la venta de boletos de Cruz Azul vs Chivas

La mañana del 12 de mayo, la plataforma de venta de boletos Fanki registró una falla que provocó que, durante unos minutos, el precio de los boletos para la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas descendiera abruptamente a 113 pesos. El precio oficial anunciado por el club era de 500 pesos como mínimo para zonas generales, hasta 1,800 pesos en platea y 3,250 pesos en palcos club. Cientos de seguidores aprovecharon ese lapso para comprar entradas a precio reducido.

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Al identificar la anomalía, Fanki canceló y reembolsó automáticamente todas las compras realizadas bajo esas condiciones, una medida que generó enojo y frustración entre los aficionados afectados. El incidente generó dudas no solo por su impacto inmediato, sino por el proceso de venta digital en partidos de alto interés de la Liga MX.

Ante la ola de inconformidades, Fanki emitió un comunicado dirigido a la afición, en el que atribuyó el problema a “un error administrativo ajeno” a su tecnología. Explicó que tras detectar la inconsistencia en la configuración del evento, procedió a cancelar y reembolsar automáticamente todas las órdenes generadas con el precio erróneo, utilizando el método de pago original.

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La empresa aseguró que no es necesario realizar trámite adicional, ya que los reembolsos se reflejarán conforme a los plazos bancarios de cada cliente: “Estamos trabajando para resolver el error técnico y evitar que se repita en futuras jornadas”, indicó Fanki.

La respuesta provocó molestia entre los seguidores de Cruz Azul y Chivas, quienes demandaron validar el costo original de las compras, además de criticar la cancelación unilateral de las órdenes. El tema sumó presión a Profeco y avivó el debate sobre los derechos de los consumidores en la venta digital de boletos.

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