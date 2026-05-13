Colombia

Hugo Rodallega hizo historia a los 40 años: marcó triplete y llegó a 302 goles como profesional

El delantero de Independiente Santa Fe fue la gran figura en la goleada sobre América de Cali y lideró la clasificación cardenal a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I

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Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Hugo Rodallega volvió a demostrar que sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del fútbol colombiano. A sus 40 años, el atacante de Independiente Santa Fe firmó una noche histórica al marcar un triplete frente al América de Cali y alcanzar los 302 goles como futbolista profesional.

El delantero fue la gran figura en la victoria 4-0 del conjunto cardenal sobre el cuadro vallecaucano en el estadio El Campín, resultado que además le permitió a Santa Fe clasificar a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I con un marcador global de 5-1.

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La actuación de Rodallega no solo tuvo impacto colectivo por la clasificación del equipo bogotano, sino también por el significado de las cifras alcanzadas por el atacante, que continúa ampliando su legado como uno de los goleadores colombianos más importantes de las últimas décadas.

El capitán de Independiente Santa Fe se refirió a las duras críticas que tuvo el cuadro cardenal antes de llegar a esta final que jugará ante Independiente Medellín - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Hugo Rodallega fue la gran figura de Santa Fe en la clasificación a semifinales de la Liga BetPlay. - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El gol 300 llegó en un partido decisivo

La noche histórica de Rodallega comenzó al minuto 31 del compromiso. Luego de un contragolpe liderado por Nahuel Bustos, el delantero recibió dentro del área y definió con un remate de pierna derecha para vencer al arquero Jean Fernandes.

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Ese tanto representó el gol número 300 en la carrera profesional de Hugo Rodallega, una marca que pocos futbolistas colombianos han logrado alcanzar.

El atacante santafereño mantuvo protagonismo durante toda la primera parte y volvió a aparecer antes del descanso. En el tiempo de adición, el árbitro Jhon Ospina sancionó una pena máxima por mano de Nicolás Hernández dentro del área.

Rodallega tomó la responsabilidad del cobro y convirtió el segundo gol de Santa Fe con un potente remate dirigido al costado izquierdo del arco rival.

Con esa anotación, el delantero llegó a 301 goles como profesional y dejó encaminada la clasificación cardenal.

Hugo Rodallega completó el triplete y alcanzó los 302 goles

El segundo tiempo confirmó la superioridad de Santa Fe y permitió que Rodallega completara una actuación histórica. Antes de su tercer gol, Nahuel Bustos marcó el 3-0 parcial tras una jugada colectiva que dejó sin reacción al América de Cali.

Sin embargo, el delantero aún tenía pendiente cerrar su noche más destacada del semestre.

Sobre el minuto 84, Franco Fagúndez lideró un ataque rápido y envió un pase preciso al área para Rodallega. El atacante controló y definió con un potente remate de pierna derecha que terminó en la escuadra.

El gol significó el triplete del delantero y su anotación número 302 como futbolista profesional.

La actuación del atacante fue decisiva para sellar la clasificación de Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay y ratificó el gran momento deportivo que atraviesa el delantero.

Hugo Rodallega renovo su vínculo con Independiente Santa Fe
El delantero cardenal marcó tres goles ante América de Cali en El Campín. - crédito @rodallega20/Instagram

Una temporada destacada con Santa Fe

Con los tres goles frente al América de Cali, Rodallega llegó a 11 anotaciones en la Liga BetPlay 2026-I y volvió a posicionarse entre los máximos goleadores del campeonato.

Además, el delantero ya superó los 70 goles con la camiseta de Independiente Santa Fe, club en el que se ha convertido en referente ofensivo y capitán del equipo.

La vigencia de Rodallega a los 40 años sigue siendo uno de los aspectos más destacados del fútbol colombiano. Su experiencia, capacidad de definición y liderazgo han sido fundamentales para el rendimiento del conjunto dirigido por Pablo Repetto.

El atacante no solo mantiene regularidad en el torneo local, sino que además continúa siendo determinante en partidos de alta exigencia, como quedó demostrado en la serie ante América de Cali.

Hugo Rodallega y una carrera marcada por el gol

La carrera profesional de Hugo Rodallega ha estado acompañada por una constante: los goles. El delantero inició su trayectoria en el fútbol colombiano y posteriormente desarrolló una amplia carrera internacional en ligas de México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

Tras su regreso al país, el atacante encontró en Santa Fe uno de los mejores momentos de su etapa final como futbolista profesional.

Liga BetPlay I 2025 - Millonarios vs Santa Fe - Fecha 6 de cuadrangulares.
Santa Fe goleó al América de Cali y avanzó a las semifinales del campeonato colombiano. - crédito Colprensa

“Los que vengan”: Hugo Rodallega tras la goleada de Santa Fe

Hugo Rodallega celebró haber alcanzado los 302 goles como profesional y aseguró que el logro es resultado de más de dos décadas de esfuerzo en el fútbol.

Yo simplemente me he esforzado durante 22 años”, afirmó el delantero en entrevista con Win Sports, donde también recordó que uno de los mayores orgullos de su carrera ha sido vestir la camiseta de la selección Colombia.

Rodallega destacó que, pese a su edad, mantiene la motivación y el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. “Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando y sigo aportándole a Santa Fe”, señaló.

Sobre la cifra goleadora que alcanzó en El Campín, el atacante respondió entre risas cuando le recordaron sus anotaciones como profesional: “302, creo… los que vengan, vamos a seguir trabajando”.

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Hugo RodallegaLiga BetPlay 2026Triplete de RodallegaSanta Fe semifinalistaColombia-Deportes

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