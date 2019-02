Lleva 14 años trabajando con Gastón, y pasaron casi 18 desde que lo conoció por primera vez. Lo siente su mentor: "Me ha enseñado todo acerca de mi país, le consulto todo, le pido muchas recomendaciones. Gastón me empuja a crear un estilo para Miami, me da mucha confianza para hacer las carta y experimentar". Perú es tendencia en el mundo en gastronomía y Oka lo vive con alegría. "Nuestra gastronomía no solo ayuda a todos los restaurantes, ayuda a toda la cadena desde los agricultores, pescadores, etc."