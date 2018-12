"Muchos dicen en estos días 'ya está, ya la arruiné, y sigo, total ya pasó' y la respuesta es no. Si un día te excediste comiendo, al otro, comé normal. Tampoco está bueno hacer ayunos prolongados porque no sirve. Y el famoso detox de 'hoy tomo líquidos todo el día' no funciona igual en todos los organismos", resaltó la nutricionista Daniela Lopilato durante una entrevista con Infobae.