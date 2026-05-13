¿Pedro Sola en problemas con la CONAPRED? Conductor llama ‘negro’ a compañero en vivo (Fotos. Capturas Ventaneando)

El conductor de televisión Pedro Sola enfrenta cuestionamientos tras emitir un comentario dirigido a su compañero Ricardo Manjarrez durante la transmisión de Ventaneando el pasado lunes 11 de mayo.

El episodio ocurre después de que Sola menciona la canción “La Negrita Cucurumbé” y asocia el color de los brazos de Manjarrez con el término “negro”, lo que genera una reacción inmediata en el foro y activa la posibilidad de intervención por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

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Pati Chapoy defiende a Ricardo Manjarrez de comentarios racistas de Pedro Sola

En la emisión, Manjarrez comenta: “Vámonos a Miami. Ya estoy de regreso la semana pasada”. Sola responde: “Oye, fíjate, porque hay-- ahorita que te veo me acuerdo de la canción de La Negrita Cucurumbé. Pues tú traes los brazos negros”. La conductora Pati Chapoy interviene con: “Oye, bueno, pues estaba haciendo guata en la calle”. Sola insiste: “Que se ponga manga larga”. Chapoy ataja: “Ay, no, Pedro”. Manjarrez replica: “Es que estoy en Miami, no en Alaska. Ay, se me va a pegar eso”. Chapoy concluye: “No le hagas caso, tú preocúpate por el trabajo y ya”.

Las intervenciones de Pati Chapoy y Mónica Castañeda buscan desactivar la tensión, defendiendo a Manjarrez y desviando el énfasis del comentario de Sola. El momento, transmitido en vivo, circula en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso del término por parte del conductor.

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Pati Chapoy defiende a Ricardo Manjarrez de comentarios racistas de Pedro Sola (Foto: Ventaneando, YouTUbe)

¿Qué puede hacer CONAPRED ante expresiones discriminatorias?

El CONAPRED es el órgano federal encargado de recibir quejas por presuntos actos de discriminación en medios de comunicación, espacios laborales y otras áreas. Su función incluye investigar los hechos y, si se confirma el acto discriminatorio, emitir resoluciones vinculantes denominadas “resoluciones por disposición”.

En casos de expresiones en televisión, como las de Pedro Sola, el consejo puede iniciar una investigación a partir de una queja formal presentada por cualquier persona que se sienta afectada o por la sociedad civil. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o presencialmente.

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Sanciones y medidas de reparación por lenguaje discriminatorio

Las resoluciones del CONAPRED no incluyen multas económicas directas, pero sí exigen medidas de reparación. Entre ellas se encuentran la obligación de ofrecer disculpas públicas, la realización de cartas compromiso y la asistencia a cursos de sensibilización para el conductor y, en ocasiones, para la empresa televisiva.

El alcance de la sanción depende de la gravedad y la reiteración del acto. Si la resolución no se cumple en los plazos establecidos, otras autoridades pueden imponer sanciones administrativas adicionales. El objetivo es eliminar prácticas discriminatorias en los medios y garantizar la reparación del daño a las personas o grupos afectados.

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El lenguaje en medios bajo vigilancia

El uso de expresiones o epítetos para descalificar o aludir a características físicas de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados es uno de los focos de actuación del CONAPRED. El organismo sostiene que el lenguaje en televisión debe evitar reproducir prejuicios, estigmas o estereotipos.

En el caso de Pedro Sola, la frase citada en la transmisión puede ser considerada por la autoridad como un acto de discriminación si se demuestra que implica un trato despectivo o incita a la exclusión por motivos de color de piel.

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¿Qué puede hacer CONAPRED ante expresiones discriminatorias? (Foto: conapred.org.mx)

Cómo avanza un procedimiento ante CONAPRED

El procedimiento inicia con la recepción de la queja y la apertura de una investigación. Si la autoridad considera que existen elementos suficientes, formula una resolución que obliga al responsable a cumplir las medidas correctivas. El proceso incluye el derecho de audiencia para las partes y puede culminar en una disculpa pública transmitida en el mismo canal o espacio mediático donde ocurrió el hecho.

La intervención de CONAPRED responde a la demanda ciudadana de eliminar cualquier forma de discriminación en los medios de comunicación, atendiendo tanto a quienes presentan la queja como a la responsabilidad social de los comunicadores.

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