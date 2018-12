Flor Fernández es dueña de la cuenta de Instagram que reúne más de 278 mil seguidores conocida como @thehealthyblogger. "Lo importante es disfrutar de la comida que compartas con tus seres queridos. La idea no es privarse, lo fundamental es cuidar las porciones", explicó en diálogo con Infobae. "Hay que cuidar la calidad de lo que consumimos evaluando que no sea muy calórico o de mala calidad. Tratar de no saltarse comidas durante el día para no llegar con el estómago vacío".