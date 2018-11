En lugar de correr en una cinta de correr, planear una caminata. Intentar algo que no haya hecho antes o tal vez algo que no se hizo en mucho tiempo. Los estudios muestran que anticipar algo bueno por venir es una parte importante de lo que hace que la actividad sea placentera. Saber que existe algo interesante planeado para el sábado no solo será divertido llegar el sábado, sino que mejorará significativamente tu estado de ánimo durante toda la semana.