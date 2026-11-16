Cuba

Pan con excrementos de rata en Cuba: la denuncia que expone la crisis sanitaria y el silencio de las autoridades

Una familia abrió un pan comprado en la avenida de la Libertad y encontró heces de roedor. El hallazgo desató reclamos en redes sociales y reavivó la alarma sobre condiciones que organismos internacionales ya habían advertido meses antes.

Una denuncia en redes sociales alertó sobre la presunta venta de pan francés con excrementos de rata en Camagüey. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)
Una denuncia en redes sociales alertó sobre la presunta venta de pan francés con excrementos de rata en Camagüey. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)
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Comprar un alimento básico puede terminar en una revisión inesperada dentro de casa. Una denuncia difundida este en redes sociales alertó sobre la presunta venta de pan francés con excrementos de rata en Camagüey, un hecho que volvió a poner atención sobre las condiciones sanitarias y las dificultades para acceder a productos esenciales en Cuba.

Según el testimonio divulgado, una persona compró 10 panes en un establecimiento ubicado en la avenida de la Libertad número 23, antes número 25, en la ciudad de Camagüey. Pagó 35 pesos por unidad, con un gasto total de 350 pesos (aproximadamente $14.50)

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Al llegar a su vivienda, abrió uno de los panes para consumirlo con mantequilla y detectó restos que identificó como heces de roedor. Después revisó otros dos productos y encontró elementos similares. La denuncia fue publicada en Facebook por el periodista José Luis Tan Estrada.

El caso generó reclamos de usuarios en redes sociales, que pidieron una inspección del local y medidas por las condiciones en que se habría elaborado, almacenado o comercializado el alimento. Hasta el sábado, no se conocía una respuesta pública de las autoridades sanitarias ni de la administración del establecimiento mencionado.

Las autoridades sanitarias y la administración del establecimiento comercial no emitieron una respuesta pública tras los reclamos. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)
Las autoridades sanitarias y la administración del establecimiento comercial no emitieron una respuesta pública tras los reclamos. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)

El pan de la canasta básica enfrenta problemas de calidad y disponibilidad

El pan figura entre los productos de consumo cotidiano de mayor demanda en Cuba. Para muchas familias, obtenerlo forma parte de una rutina condicionada por la disponibilidad, las colas, las restricciones de producción y las dificultades de distribución que afectan a la canasta básica.

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La denuncia sobre el pan francés contaminado expuso otra preocupación: la calidad del producto que llega a los consumidores. El caso se conoció en un contexto de escasez de alimentos, fallas en servicios públicos y problemas de higiene urbana que han afectado a distintas ciudades de la isla.

En los últimos meses se reportaron situaciones similares vinculadas con productos de panadería que van desde la escases, peso inexacto, pan con homo y otras irregularidades.

Estos episodios se suman a las dificultades que enfrentan los ciudadanos para conseguir alimentos de consumo diario. En ese escenario, el pan, uno de los artículos más sencillos de la dieta básica, puede convertirse en un producto difícil de obtener o de calidad incierta.

Las condiciones sanitarias agravan el riesgo de contaminación

Un cliente pagó 350 pesos por diez unidades de pan en un comercio situado en la avenida de la Libertad. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)
Un cliente pagó 350 pesos por diez unidades de pan en un comercio situado en la avenida de la Libertad. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)

La presencia de roedores representa un riesgo para la manipulación y conservación de alimentos. Sus heces y orina pueden contaminar superficies, utensilios y productos almacenados si no existen controles sanitarios, limpieza regular y medidas de desratización.

Solo unas semanas antes diferentes medios locales han denunciado que existe una plaga de roedores en las calles y edificios de la isla debido a la falta de recolección de basura. La proliferación de estos roedores va de la mano de enfermedades como la leptospirosis, una infección que puede transmitirse mediante el contacto con agua, alimentos o superficies contaminadas con orina de animales infectados.

Los consumidores en Cuba reportaron en los últimos meses irregularidades en panaderías como desabastecimiento, peso inexacto y presencia de moho. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)
Los consumidores en Cuba reportaron en los últimos meses irregularidades en panaderías como desabastecimiento, peso inexacto y presencia de moho. (Foto cortesía José Luis Tan Estrada)

La acumulación de basura se encuentra desde las principales calles de La Habana impidiendo el transito vehicular y se extiende hasta las zonas rurales. Previamente se informó que la falta de combustible impide un servicio regular.

En junio, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre los riesgos asociados a la falta de rodenticidas y al deterioro del saneamiento en Cuba. Meses después, en noviembre, la sede provincial de Higiene y Epidemiología de Camagüey apareció rodeada de desechos acumulados.

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