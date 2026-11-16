La Secretaría de Bienestar del Estado de México abrirá un nuevo registro para mujeres de 18 a 64 años (Gob. Edomex)

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La Secretaría de Bienestar del Estado de México abrirá un nuevo registro para mujeres de 18 a 64 años, y a continuación te explicamos cómo inscribirte, los requisitos y la fecha límite para realizar el proceso de inscripción.

La convocatoria de Clínica de Salud Bienestar Contigo está dirigida a mujeres que se encuentran en situación de pobreza y presentan carencia de acceso a servicios de salud. El programa contempla consultas médicas generales, optometría, odontología y estudios de laboratorio. También puede incluir lentes graduados una vez al año y medicamentos del cuadro básico cada mes. La atención es ambulatoria y preventiva: no cubre urgencias ni hospitalización. Los beneficios pueden extenderse a la titular y hasta tres personas cobeneficiarias.

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La Secretaría de Bienestar del Estado de México abrirá un nuevo registro para mujeres de 18 a 64 años (X@BienestarEdoMx)

Requisitos y cómo inscribirse

La inscripción debe hacerse de manera personal en los módulos que defina la Secretaría de Bienestar, estos operan de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas.

Para solicitar el ingreso se deben cumplir estos criterios:

Tener nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización.

Vivir en el Estado de México.

Tener entre 18 y 64 años.

Estar en situación de pobreza.

Tener carencia por acceso a servicios de salud.

Cumplir otros requisitos que, en su caso, determine el Comité de Admisión y Seguimiento

Además, la solicitante debe llevar original y copia para cotejo de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento, extracto o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente. Si no cuenta con credencial para votar, puede presentar constancia de identidad con fotografía y firma, emitida por una autoridad local con antigüedad máxima de 30 días.

CURP tradicional o CURP Biométrica, con vigencia máxima de 30 días cuando corresponda.

Comprobante de domicilio —luz, agua, predial, telefonía fija, cable, internet o gas— con antigüedad máxima de tres meses. Si la identificación no incluye domicilio, también se admite una constancia domiciliaria expedida hasta 30 días antes.

Formato Único de Bienestar (FUB), que se entrega en el módulo y debe quedar llenado y firmado.

La ruta práctica es:

Verificar que se cumplen los criterios de edad, residencia, pobreza y falta de acceso a servicios de salud. Reunir originales y copias de los documentos solicitados. Ubicar el módulo de registro. Acudir personalmente en el horario establecido. Solicitar, llenar y firmar el FUB. Entregar la documentación para revisión.

El trámite es gratuito, pero registrarse no garantiza automáticamente la incorporación al programa.

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

Si la solicitante no puede acudir por razones de salud, puede enviar a una persona representante mayor de edad. Debe presentar una carta poder debidamente llenada, copias de las identificaciones oficiales de quienes participan y un certificado médico de una institución pública que acredite la imposibilidad de realizar el trámite personalmente

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Política del programa y criterios de selección

La convocatoria establece que el programa tiene cobertura potencial en los 125 municipios del Estado de México, aunque la atención prioritaria depende de los municipios que defina el Comité y de la suficiencia presupuestal.

La selección no depende sólo de entregar papeles. El Comité de Admisión y Seguimiento determina qué solicitantes ingresan como beneficiarias, con base en las reglas de operación del programa. Esto significa que el cumplimiento de requisitos permite solicitar el apoyo, pero la incorporación final está sujeta a evaluación, prioridad territorial y presupuesto disponible.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Los datos personales entregados durante el registro deben tratarse conforme a la legislación de protección de datos del Estado de México. La convocatoria también señala que se trata de un programa público, ajeno a cualquier partido político, y prohíbe su uso con fines distintos al desarrollo social.

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