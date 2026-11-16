Fernando Marull afirmó que la desaceleración de la economía comenzó antes del conflicto internacional

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina tiene por delante los “mejores 18 meses de las últimas décadas”, aunque reconoció que los resultados esperados todavía no se concretaron. Según explicó, el shock externo y el temor de los inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo condicionaron el desempeño económico. También sostuvo que volver al modelo anterior “es querer un país con más pobres”.

A partir de esas declaraciones, el economista Fernando Marull analizó los factores que incidieron en la evolución de la actividad y puso en cuestión algunos de los argumentos del diagnóstico oficial. Consideró que la desaceleración comenzó antes del conflicto internacional y advirtió que la economía podría llegar a las elecciones presidenciales de 2027 sin una mejora sustancial de los ingresos.

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En diálogo con Infobae a la Tarde, el analista también examinó el efecto de la incertidumbre política sobre los mercados, las perspectivas cambiarias y la evolución del poder adquisitivo.

Las causas del freno económico y las proyecciones para 2026

Marull cuestionó que el escenario internacional sea el principal responsable de la desaceleración. A su entender, la economía había comenzado a perder impulso antes del estallido del conflicto y, además, algunos movimientos de los precios internacionales resultaron favorables para el país.

“No coincido con esa lectura. Me parece que la economía se frenó antes de la guerra, que arrancó en marzo”, afirmó. En ese sentido, destacó el efecto positivo de las cotizaciones del petróleo, el oro y el litio.

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El Banco Central cuenta con 10.000 millones de dólares para intervenir en el mercado y cancelar deuda antes de los comicios (REUTERS/Tomas Cuesta)

Para explicar el desvío de las previsiones económicas, el especialista puso el foco en la evolución del tipo de cambio durante 2025. “El dólar en 2025 sube casi 40% y la inflación fue ahí 30%”, señaló. Según su interpretación, esa diferencia terminó trasladándose a los precios de este año. “Es como que esos 10 puntos de que se devaluó por encima de la inflación los pagaste en 2026”, explicó.

El resultado se alejó de las estimaciones iniciales de las consultoras. “Esperábamos 20% de inflación este año, 20% de devaluación y tres y medio de crecimiento”, recordó. Sin embargo, describió un escenario con menor actividad, una inflación superior a la prevista y un tipo de cambio que avanzó por debajo de las proyecciones.

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Respecto de las expectativas cambiarias, Marull señaló que los contratos de futuros no reflejan una preocupación pronunciada por una corrección inmediata. “Hoy podés comprar un dólar a $2.000 después de las elecciones. No hay un gran nerviosismo”, sostuvo.

La polarización política y la reacción de los mercados

El economista también advirtió sobre las consecuencias financieras de la confrontación entre el Gobierno y el kirchnerismo. Consideró que profundizar la polarización puede convertirse en un arma de doble filo si aumenta la incertidumbre sobre el resultado electoral.

“Es un arma de doble filo, porque en la medida que vos inflás o polarizás, es un resultado binomial”, afirmó. Según explicó, la falta de alternativas intermedias lleva a los inversores a contemplar escenarios más extremos: “No hay alguien en el medio que te haga suavizar las expectativas”.

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Fernando Marull afirmó que la desaceleración de la economía comenzó antes del conflicto internacional

Esa cautela ya se refleja en los activos argentinos. “El mercado siempre se va a ir cubriendo del escenario malo”, señaló. En particular, distinguió el comportamiento de los bonos y las acciones de la relativa estabilidad del dólar.

“Es un poco lo que viene pasando con los bonos en Argentina, con las acciones, no tanto con el dólar”, indicó. Y resumió: “El riesgo país está en 850, pero no hay riesgo kuka en el dólar”.

Para Marull, parte de esa estabilidad responde a la capacidad del Gobierno para intervenir en el mercado durante los meses previos a las elecciones. Estimó que el Banco Central dispone de unos USD 10.000 millones que podrían destinarse tanto a contener el tipo de cambio como a afrontar vencimientos de deuda.

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“La previa electoral, posiblemente, los dólares se usen más para intervenir y para pagar la deuda”, sostuvo. Aunque descartó un incumplimiento inmediato de los compromisos financieros —“No les veo mucha chance de que eventualmente haya un default antes del 30 de octubre”—, advirtió sobre el costo de utilizar reservas para sostener la cotización.

“En un escenario malo, polarizás, pero también le afecta al Gobierno en la previa electoral y te tenés que gastar más dólares. La herencia va a ser más pesada”, planteó.

El analista también señaló que las expectativas de continuidad del oficialismo se modificaron en los últimos meses. Según indicó, la probabilidad de una reelección que el mercado asignaba en julio, cercana al 90%, había descendido a un rango de entre 40% y 43%. De todos modos, aclaró que esas estimaciones deben interpretarse con cautela.

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Caputo explicó por qué no llegaron "los mejores 18 meses de las últimas décadas"

Salarios, clase media y pobreza: el panorama hacia 2027

Al analizar las perspectivas de la economía doméstica, Marull anticipó que no habrá cambios sustanciales en la situación de los hogares antes de las próximas elecciones. “La economía no va a llegar muy diferente a como estás ahora”, afirmó.

El especialista describió una actividad con sectores que lograron adaptarse al nuevo esquema económico y otros que todavía enfrentan las consecuencias del ajuste. En ese contexto, consideró que los salarios difícilmente consigan una mejora significativa en términos reales. “La inflación va a estar muy parecida al salario”, proyectó.

Para el economista, el principal objetivo del Gobierno será evitar un deterioro mayor. Al comparar el escenario actual con el que atravesó la Argentina antes de las elecciones de 2019, señaló: “Llegaste con una caída de salario de 10% 12 meses antes de las PASO 2019. Ahora, con que llegues en cero, no es una crisis como la que tuvo Macri”.

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Marull también identificó a los sectores de ingresos medios como los más perjudicados por el actual esquema. “Los ingresos medios son los más afectados en este modelo”, sostuvo, en referencia al peso de las tarifas y los servicios sobre los presupuestos familiares. Además, consideró que el Gobierno tiene pocas herramientas para impulsar el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal.

Su evaluación sobre los sectores vulnerables fue diferente. Al comparar las prestaciones sociales con las de la administración anterior, destacó el incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Hoy una familia que recibe cuatro AUH son $600.000. Alberto Fernández te daba por esas cuatro AUH $400.000”, afirmó. A esa diferencia sumó los recursos de la Tarjeta Alimentar: “Es casi $300.000 más, a precios de hoy”.

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La polarización política frente a la oposición incide sobre la cotización de las acciones y los bonos soberanos (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Sin embargo, advirtió que el encarecimiento de los alimentos puede reducir el efecto de esos aumentos. “Si la parte de alimentos crece al 3% y la AUH crece a inflación, te vas comiendo un punto por mes”, explicó.

En relación con la pobreza, Marull señaló que el deterioro de los primeros meses del año fue significativo. “El golpe de este año a la suba de la pobreza, que fue de 28 puntos de la población a casi 32 ahora, fue bastante duro al principio”, sostuvo. También recordó que cada punto porcentual representa alrededor de 500.000 personas.

En el cierre de la entrevista, el economista se refirió a la discusión legislativa sobre la eliminación de las PASO y su posible impacto en los mercados. Consideró que conseguir respaldo parlamentario puede funcionar como una señal de fortaleza política para los inversores.

“Todo el mercado está esperando la señal de mañana, a ver si consiguen el dictamen”, afirmó. Y concluyó que avanzar con la iniciativa y demostrar capacidad de negociación podría mejorar las expectativas: “Eliminar las PASO y mostrar que tenés poder de negociación me parece que al mercado le va a gustar”.

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