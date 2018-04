"Trabajamos algún dolor puntual, si es que lo tenemos, y sobre todo nos relajamos. Son ejercicios de 10 minutos a los que a veces se le agregan masajes en zonas puntuales o muy contracturadas. En lo personal estos ejercicios me ayudaron a aliviar dolores de muñeca y cervical, pero sobre todo me dan herramientas que aplico en mi vida laboral y personal. Esto es lo que más valoramos a la hora de hacer pausas activas, ya que desde que comenzamos fuimos adquiriendo hábitos y asesoramiento en todos los aspectos, alimentación, deporte, ergonomía, etc.", aseguró Estellés.