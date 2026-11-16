Batalla contra el cuerpo arbitral y ocho jugadores detenidos: el video del escándalo en un partido del Torneo Regional

Durante el partido entre Huracán de Ingeniero White y Ferro Carril Oeste de General Pico por el Torneo Regional, se produjeron incidentes tras la concreción del quinto gol del equipo local. Integrantes del plantel visitante confrontaron al cuerpo arbitral en el campo de juego, lo que provocó empujones, reclamos y la posterior intervención de efectivos policiales para resguardar a las autoridades del encuentro en los accesos

Guardar

Nueve integrantes de la delegación de Ferro Carril Oeste de General Pico quedaron detenidos tras una violenta reacción contra el cuerpo arbitral al cierre del partido que definió su eliminación del Torneo Regional Federal Amateur frente a Huracán de Ingeniero White. Ocho jugadores y un miembro del cuerpo técnico fueron trasladados a una comisaría de Ingeniero White, en Bahía Blanca, donde permanecían incomunicados.

El encuentro correspondía a la definición de la serie por la fase clasificatoria de la Región Pampeana Sur y se disputó a puertas cerradas en campo bahiense. Huracán necesitaba revertir el 0-3 sufrido en el partido de ida y lo logró con una goleada de 5-1, resultado que le permitió clasificarse a las finales regionales, donde enfrentará a Racing.

PUBLICIDAD

El desarrollo del partido tuvo alternancia en el marcador. Leonel Navarro abrió la cuenta de penal a los 12 minutos del primer tiempo para el local. Sobre el final de esa etapa, Axel Mussarella igualó para Ferro, pero Navarro volvió a poner en ventaja a Huracán de inmediato. Durante la primera parte también se produjo la expulsión de un jugador visitante, Piccinini, a los 25 minutos, lo que dejó al elenco pampeano con un hombre menos durante todo el complemento.

La secuencia de las agresiones al cuerpo arbitral

Con la superioridad numérica, Huracán estiró la ventaja: Linares marcó el 3-1 a los 61 minutos. A los 86, Iván Agudiak, delantero del equipo local, puso el 4-1 y le dio a Huracán el empate en el resultado global de la serie. La definición quedó abierta hasta el último instante: en el cuarto de los siete minutos adicionados por el árbitro, el mismo Agudiak volvió a marcar, esta vez para establecer el 5-1 definitivo y sellar la clasificación de su equipo.

PUBLICIDAD

Ese último gol fue el detonante de los incidentes. Desde Ferro cuestionaron la validez de la jugada por entender que Agudiak se encontraba en posición adelantada. La protesta escaló de inmediato: los futbolistas visitantes fueron a buscar al árbitro principal, Lautaro Paletta, y a sus asistentes. En medio del descontrol, arrinconaron y agredieron físicamente al segundo asistente, Mauro Cejas, mientras Paletta lograba escapar corriendo hacia los vestuarios. La presencia de seguridad en el estadio no alcanzó para contener la reacción de los jugadores.

Alejandro Paredes, colaborador del club pampeano, confirmó la detención de los futbolistas en diálogo con TN. “Hay varios jugadores detenidos. Yo tengo contabilizados ocho. Y después hay integrantes del cuerpo técnico. Todos detenidos, incomunicados”, explicó.

PUBLICIDAD

El Torneo Regional Federal Amateur está dividido en ocho regiones, entre ellas la Pampeana Sur, en la que compiten Huracán de Ingeniero White y Ferro Carril Oeste de General Pico. El elenco pampeano se expresó en redes sociales y describió las circunstancias en las que se dio la eliminación.

“Fin de la ilusión. Ferro no pudo aguantar la buena ventaja que se llevó de El Coloso y perdió 5-1 contra Huracán de Ingeniero White. El verde sufrió un penal tempranero en contra, una expulsión a los 23 minutos del primer tiempo y 2 goles en offside. El gol de Ferro lo anotó Musarella. Joaquín Sequeira fue la figura del verde”, indicó el posteo.

PUBLICIDAD