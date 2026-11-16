La devaluación del real brasileño condiciona la estabilidad cambiaria local. (Foto: Reuters)

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Un bajo monto de operaciones en el mercado mayorista, con USD 348,1 millones en el segmento de contado -unos USD 280 millones menos que el viernes- fue el trasfondo de una suba de 7,50 pesos o 0,5% para el dólar, a 1.551 pesos.

“El volumen operado hoy en el segmento de contado es el más bajo del mes en curso. Con la suba de hoy el dólar mayorista se recuperó de las caídas previas y volvió a anotar máximos históricos registrados el 3 de noviembre”, expresó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El tipo de cambio oficial anota ahora un incremento de 17 pesos o 1,1% en noviembre, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 96 pesos o 6,6 por ciento.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.971,72 pesos. El dólar mayorista cotizó a 420,72 pesos o 27,1% de esa referencia para la flotación administrada.

El dólar al púbico ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.575 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.573,65 para la venta y $1.520,20 para la compra. Más acusada fue la suba para el dólar blue, que saltó 30 pesos o 1,9%, a $1.600 para la venta, también un máximo nominal.

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También se presentaron alcistas y en zona de máximos los dólares financieros. El “contado con liquidación” para exteriorizar divisas a través de activos financieros alcanzaba los $1.692 (+1,1%), con una brecha de 141 pesos o 9,1% respecto del oficial. El dólar MEP se transaba a $1.586 (+0,5%).

“Frente a los vaivenes externos, y con un real brasileño depreciándose además en medio de especulaciones sobre un nuevo programa económico, el dólar mayorista arranca la semana deslizándose hacia los $1.550. Los operadores monitorean la dinámica de la política monetaria, que evidencia una mayor inyección de pesos en busca de controlar las tasas cortas, dado que se aproxima una etapa de una estacional mayor demanda de dinero”, definió el economista Gustavo Ber.

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Este lunes el dólar en Brasil avanzó doce centavos o un 2,1%, a 5,79 reales por unidad, un máximo desde julio de 2025. Desde el triunfo de Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre, el real brasileño se devaluó un 16 por ciento.

“Hay que prepararse para un mes de diciembre en donde aumentará la demanda de pesos, y allí vamos a ver cómo reacciona el Banco Central con su política de compra de divisas, y cómo esto impacta en el precio del dólar”, comentó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Es probable que, en diciembre, bajo estas circunstancias el Banco Central realice grandes compras de dólares, e inyecte pesos en el mercado, sin embargo, hay que tener presente que en enero y febrero deberá reabsorber el excedente de pesos emitidos, ya que son meses en donde cae estacionalmente la demanda de dinero”, añadió Di Stefano.

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Sergio González, titular de la Oficina de Inversiones de Cohen, destacó: “Que la calma se sostenga con el dólar global en máximos de 18 meses le da más valor. La contracara es que el Tesoro renovó su deuda a plazos más cortos: el plazo promedio cayó de 355 a 163 días”.

Hacia adelante, la Oficina de Inversiones de Cohen espera “una suba de 25 puntos básicos de la Reserva Federal de EEUU en diciembre y estabilidad cambiaria mientras el BCRA siga comprando”, a la vez que “mantiene la preferencia por el tramo corto de la curva en dólares y por la cobertura CER, con cautela sobre la tasa fija”.

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“A pesar de la caída del riesgo país, el desacople entre las curvas en dólares y las tasas en pesos y el tipo de cambio se mantiene, por lo que esto podría generar presiones sobre las tasas en pesos y/o la brecha cambiaria si es que esta combinación persiste. Dado esto, mantenemos nuestra postura neutral con una preferencia leve en el tramo medio de la curva, en particular el T30A7, cuando todavía la cosecha debería contribuir positivamente y el riesgo de tasa de interés es menor”, explicaron los analistas de Balanz.

Por otro lado, Max Capital reportó que “el Tesoro ofrecerá mañana un nuevo canje de deuda dollar-linked. La operación permitirá a los tenedores del bono dollar-linked con vencimiento a fines de noviembre (D30N6) canjear sus tenencias por un nuevo instrumento dollar-linked con vencimiento a fines de enero de 2027. Al igual que en anteriores vencimientos de instrumentos dollar-linked, el Tesoro ofrece un canje anticipado para reducir la potencial volatilidad cambiaria antes del precio de fijación del 25 de noviembre. El monto en circulación del D30N6 asciende a USD 4.743 millones. La liquidación está prevista para el viernes”.

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