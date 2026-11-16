Guatemala

Veteranos militares de Guatemala amenazan con bloqueos para presionar al Congreso por más compensaciones

Asociaciones de exsoldados y viudas convocaron movilizaciones en puntos estratégicos del país durante dos jornadas consecutivas, tras agotar las instancias de diálogo con el Legislativo

La Asociación de Veteranos Militares por la Paz notificó medidas de hecho que afectarán rutas vehiculares en departamentos como Petén, Izabal y Escuintla.
Organizaciones de veteranos militares y viudas convocaron a dos jornadas de bloqueos en carreteras de Guatemala para exigir reformas a sus compensaciones económicas. (Imagen ilustrativa/Veteranos Militares)
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Organizaciones de militares retirados y viudas anunciaron una jornada nacional de bloqueos y manifestaciones durante dos días en puntos estratégicos de Guatemala a partir de este lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

Las medidas de hecho buscan presionar a los diputados para que aprueben reformas legales que amplían las compensaciones económicas destinadas a los soldados que prestaron servicio durante el conflicto armado interno.

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De acuerdo con las notificaciones enviadas a las gobernaciones departamentales por entidades como la Asociación de Veteranos Militares por la Paz (Asovepaz), las interrupciones del tránsito vehicular afectarán tramos de departamentos como Alta Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Retalhuleu, Huehuetenango y Sacatepéquez.

Asimismo, los organizadores convocaron a una concentración masiva en los alrededores del Congreso de la República para el martes 17 de noviembre a partir de las 14:00 horas.

El Decreto 17-2026 garantiza 36 asignaciones económicas del Programa de Desarrollo Integral y reincorpora a beneficiarios que habían quedado fuera del esquema.
Organizaciones de veteranos militares y viudas convocaron a dos jornadas de bloqueos en carreteras de Guatemala para exigir reformas a sus compensaciones económicas. (Archivo/Redes Sociales)

La dirigencia gremial argumentó que recurrió a la protesta tras agotar las instancias de diálogo en las mesas técnicas instaladas con el Legislativo. Sin embargo, hasta ahora la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) no reporta ningún bloqueo de carretera.

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La iniciativa 6416 busca ampliar los pagos y sumar nuevos beneficiarios en el Congreso

El principal reclamo de las agrupaciones consiste en que la Junta Directiva del Congreso de la República agende para su tercera lectura y aprobación final la iniciativa de ley 6416. Dicho proyecto legislativo plantea modificaciones para extender durante dos años adicionales la compensación mensual de Q1.000, unos USD 130, que perciben los veteranos castrenses.

La propuesta en trámite persigue incorporar a las viudas de militares fallecidos durante la guerra interna, además de incluir a los veteranos radicados en el exterior y a quienes permanecen en prisión preventiva.

Del mismo modo, el texto busca habilitar el registro de más de 45 mil exmilitares que no lograron ingresar al padrón estatal gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Organizaciones de veteranos militares y viudas convocaron a dos jornadas de bloqueos en carreteras de Guatemala para exigir reformas a sus compensaciones económicas.
La Asociación de Veteranos Militares por la Paz notificó medidas de hecho que afectarán rutas vehiculares en departamentos como Petén, Izabal y Escuintla. (Veteranos Militares)

El Decreto 51-2022 otorgó 36 pagos mensuales condicionados a labores ambientales

Los excombatientes ya cuentan con un esquema de respaldo financiero fijado a través del Decreto 51-2022, conocido como la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Este marco legal formalizó un aporte total de Q36 mil, alrededor de USD 4.675, para cada beneficiario, distribuido en 36 cuotas de Q1.000 (USD 130) acreditadas por el Mides.

Para recibir estas transferencias económicas, la normativa estableció que los participantes deben integrarse en tareas de reforestación, limpieza ambiental y resguardo de zonas de recarga hídrica bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Actualmente, el padrón oficial cuenta con más de 77 mil personas inscritas, si bien las asociaciones demandan la regularización de pagos atrasados y la ampliación temporal del beneficio.

Las protestas de veteranos registran antecedentes de cierres viales y disturbios en la sede legislativa

Las movilizaciones de los exmilitares en Guatemala han constituido una constante de presión política desde 2019. El suceso de mayor tensión ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en las instalaciones del Congreso e incendió vehículos y oficinas ministeriales en demanda de un resarcimiento de Q120 mil (unos USD 15.585).

Organizaciones de veteranos militares y viudas convocaron a dos jornadas de bloqueos en carreteras de Guatemala para exigir reformas a sus compensaciones económicas.
Los organizadores de las protestas llamaron a una concentración masiva frente a la sede del Congreso de la República tras agotar las mesas técnicas de diálogo. (Imagen ilustrativa/Soy502)

En años recientes, las asociaciones han protagonizado bloqueos simultáneos en puertos fronterizos y carreteras departamentales para exigir celeridad en sus peticiones.

La manifestación más cercana se registró el 10 de noviembre, fecha en que un grupo de veteranos cercó los accesos del Palacio Legislativo e impidió la salida del personal administrativo hasta que el pleno avanzó en el trámite de proyectos de compensación económica.

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