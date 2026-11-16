Nolberto Solano mira con optimismo la final entre Pakistán e India por el título del Campeonato SAFF 2026: “Vamos a darlo todo”

Nolberto Solano ofreciendo su última impresión de la India con miras a la final del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF

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Hace una semana, Pakistán daba inicio a su recorrido en el Campeonato SAFF contra la India, vigente campeón. Por la rivalidad de ambos elencos, Nolberto Solano hizo una comparación muy atrevida al nivelar el lance como un Perú vs Chile por Clásico del Pacífico.

Tal vez aquel comentario fue algo particular, pero a la luz de los hechos cobra cierto sentido, después de que los ‘halcones’ y ‘tigres azules’ vayan a verse las caras nuevamente, pero en esta ocasión para definir al campeón del certamen del sur de Asia.

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Nolberto Solano al lado del capitán de Pakistán y representantes de India. - Crédito: PFF

En la antesala del histórico encuentro, a celebrarse en el estadio Nacional de Daca, el técnico Nolberto Solano ha advertido que el paso decisivo por la corona supondrá una enorme dificultad por la experiencia del oponente; además, no se animó a emitir un pronóstico, pero si fue enfático al admitir que cada uno de sus dirigidos se exigirá al máximo pensando en una alegría para su nación.

“Cuando juegas una final, lo último que puedes estar es cansado. Todos estamos listos para luchar. Sin excusas, vamos a darlo todo”, declaró el peruano.

El seleccionador peruano ofreció una última rueda de prensa a horas del lance decisivo contra India. | VIDEO: RevSportz

“Ya sabemos cómo juegan. Lo más importante es centrarnos en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, porque conocemos nuestras fortalezas y cómo podemos hacerle daño a la India”, prosiguió.

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“Siempre en las finales, tienes que ganar para que la gente lo recuerde. Está en nuestras manos. Ambos equipos tienen las mismas posibilidades, 50-50. Después de eso, depende de cómo actuemos en el campo”, cerró.

Pakistán, a un paso de la gloria en el Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF

Golpe inesperado

Para que Pakistán haga acto de presencia en una histórica final del Campeonato SAFF tuvo que ir de menos a más y asestar el golpe definitivo en las semifinales, donde se sacó de encima a Bangladesh, organizador del evento, en un choque demasiado atractivo definido con una diana ‘in extremis’.

Al respecto, Solano indicó que “sabía que sería un partido muy difícil contra Bangladesh, un equipo fantástico con jugadores experimentados. Nuestro plan funcionó a la perfección y estoy muy orgulloso de mis jugadores”.

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El equipo liderado por el peruano Nolberto Solano obró un milagro accediendo a la disputa por el título del evento. | VIDEO: TSPORTS

El ‘Maestrito’, además, ha asegurado que el acceso a la lucha por un título de carácter FIFA representa la esperanza de un cambio anhelado para el fútbol pakistaní, que en los últimos años ha sufrido suspensiones que frenaron su progresión.

“Estamos construyendo poco a poco un equipo muy competitivo. Pakistán tuvo varios problemas hace unos años y estuvo suspendido durante mucho tiempo. Incluso sin una liga profesional, estos chicos se esfuerzan al máximo para representar a su país de la mejor manera posible. Estoy muy orgulloso de ellos”, concluyó. Nolberto.

Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión

Pakistán se presentó en el primer tramo del certamen asiático con una oncena distinta por la falta de elementos del extranjero; sin embargo, entrada la recta final pudo contar con su nómina legionaria, la cual dirá presente en el histórico choque contra la India.

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Los ‘halcones’ conocen a la perfección a su oponente, dado que lo enfrentaron en el debut con un resultado desfavorable, aunque ello permitió sacar conclusiones importantes para el juego por el título del Campeonato SAFF 2026.