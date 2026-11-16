Perú Deportes

Nolberto Solano mira con optimismo la final entre Pakistán e India por el título del Campeonato SAFF 2026: “Vamos a darlo todo”

El ‘Maestrito’ ha ofrecido su última comparecencia a horas de una histórica definición del certamen del sur asiático contra los actuales monarcas. “Tienes que ganar para que la gente recuerde”, dijo

Nolberto Solano ofreciendo su última impresión de la India con miras a la final del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF
Nolberto Solano ofreciendo su última impresión de la India con miras a la final del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF
Guardar

Hace una semana, Pakistán daba inicio a su recorrido en el Campeonato SAFF contra la India, vigente campeón. Por la rivalidad de ambos elencos, Nolberto Solano hizo una comparación muy atrevida al nivelar el lance como un Perú vs Chile por Clásico del Pacífico.

Tal vez aquel comentario fue algo particular, pero a la luz de los hechos cobra cierto sentido, después de que los ‘halcones’ y ‘tigres azules’ vayan a verse las caras nuevamente, pero en esta ocasión para definir al campeón del certamen del sur de Asia.

PUBLICIDAD

Nolberto Solano al lado del capitán de Pakistán y representantes de India. - Crédito: PFF
Nolberto Solano al lado del capitán de Pakistán y representantes de India. - Crédito: PFF

En la antesala del histórico encuentro, a celebrarse en el estadio Nacional de Daca, el técnico Nolberto Solano ha advertido que el paso decisivo por la corona supondrá una enorme dificultad por la experiencia del oponente; además, no se animó a emitir un pronóstico, pero si fue enfático al admitir que cada uno de sus dirigidos se exigirá al máximo pensando en una alegría para su nación.

“Cuando juegas una final, lo último que puedes estar es cansado. Todos estamos listos para luchar. Sin excusas, vamos a darlo todo”, declaró el peruano.

El seleccionador peruano ofreció una última rueda de prensa a horas del lance decisivo contra India. | VIDEO: RevSportz

Ya sabemos cómo juegan. Lo más importante es centrarnos en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, porque conocemos nuestras fortalezas y cómo podemos hacerle daño a la India”, prosiguió.

PUBLICIDAD

“Siempre en las finales, tienes que ganar para que la gente lo recuerde. Está en nuestras manos. Ambos equipos tienen las mismas posibilidades, 50-50. Después de eso, depende de cómo actuemos en el campo”, cerró.

Pakistán, a un paso de la gloria en el Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF
Pakistán, a un paso de la gloria en el Campeonato SAFF 2026. - Crédito: PFF

Golpe inesperado

Para que Pakistán haga acto de presencia en una histórica final del Campeonato SAFF tuvo que ir de menos a más y asestar el golpe definitivo en las semifinales, donde se sacó de encima a Bangladesh, organizador del evento, en un choque demasiado atractivo definido con una diana ‘in extremis’.

Al respecto, Solano indicó que “sabía que sería un partido muy difícil contra Bangladesh, un equipo fantástico con jugadores experimentados. Nuestro plan funcionó a la perfección y estoy muy orgulloso de mis jugadores”.

El equipo liderado por el peruano Nolberto Solano obró un milagro accediendo a la disputa por el título del evento. | VIDEO: TSPORTS

El ‘Maestrito’, además, ha asegurado que el acceso a la lucha por un título de carácter FIFA representa la esperanza de un cambio anhelado para el fútbol pakistaní, que en los últimos años ha sufrido suspensiones que frenaron su progresión.

Estamos construyendo poco a poco un equipo muy competitivo. Pakistán tuvo varios problemas hace unos años y estuvo suspendido durante mucho tiempo. Incluso sin una liga profesional, estos chicos se esfuerzan al máximo para representar a su país de la mejor manera posible. Estoy muy orgulloso de ellos”, concluyó. Nolberto.

Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión
Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión

Pakistán se presentó en el primer tramo del certamen asiático con una oncena distinta por la falta de elementos del extranjero; sin embargo, entrada la recta final pudo contar con su nómina legionaria, la cual dirá presente en el histórico choque contra la India.

Los ‘halcones’ conocen a la perfección a su oponente, dado que lo enfrentaron en el debut con un resultado desfavorable, aunque ello permitió sacar conclusiones importantes para el juego por el título del Campeonato SAFF 2026.

Temas Relacionados

Nolberto SolanoSelección de PakistánCampeonato SAFFperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

El conjunto victoriano volverá a medirse con potencias del vóley internacional y tendrá tres partidos en la fase inicial. Revisa quiénes son sus convocadas y cuándo debutará

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La emoción del vóley nacional continúa con seis partidos que podrían provocar cambios en la clasificación. Revisa qué equipos se enfrentarán durante el fin de semana, a qué hora jugarán y cómo seguir la jornada por televisión y streaming

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido anticipado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las blanquiazules buscarán recuperarse de su derrota ante San Martín frente a uno de los colores del campeonato en un compromiso que fue reprogramado por su participación en el Mundial de Clubes. Revisa los detalles

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido anticipado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Dos compromisos se disputarán este lunes y podrían definir el futuro de los clubes que buscan conservar su lugar en la máxima categoría. El desenlace quedará pendiente hasta el sábado 21

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Ángela Leyva cuenta la verdad sobre su negativa a integrar la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”

La voleibolista explicó los motivos que la llevaron a rechazar la convocatoria de Antonio Rizola durante 2026 y sostuvo que necesitaba garantías para proteger su carrera ante una posible lesión

Ángela Leyva cuenta la verdad sobre su negativa a integrar la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

La reacción de Melcochita tras el supuesto embarazo de Monserrat Seminario

Milett Figueroa expresa su respaldo a Luciana Fuster tras asumir la dirección del Miss Grand Perú: “No hay que ser mezquinos”

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”

DEPORTES

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido anticipado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Ángela Leyva cuenta la verdad sobre su negativa a integrar la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”