Alarma por la crecida del río Paraná: hay cientos de evacuados y crece la preocupación por nuevas tormentas

Imágenes captadas desde una embarcación muestran el Puente Colgante y el Viaducto Oroño sobre la laguna Setúbal en la ciudad de Santa Fe, Argentina. En el registro se observa la estructura metálica del puente colgante y el puente de hormigón adyacente bajo un cielo cubierto, mientras el agua fluye por debajo de ambas construcciones.

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La crecida del río Paraná continúa generando preocupación en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, después de que el nivel del agua alcanzara el mínimo para comenzar con las evacuaciones. Ya hay cientos de evacuados en la zona de las capitales provinciales y se esperan tormentas fuertes en la zona para las próximas horas.

En ese marco, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, informó que ya tienen 260 personas evacuadas por los niveles del agua del río a la altura de esta localidad. La gran mayoría se encuentran alojadas en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, mientras que otro porcentaje menor está en Colastiné Sur.

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Al norte de la provincia, la estación de Reconquista registró este lunes una altura de 5,63 metros, 33 centímetros por encima de la cota máxima habitable, según informó el Ejecutivo santafesino. Poletti detalló que durante el viernes, sábado y domingo se realizaron recorridas con embarcaciones municipales y provinciales, además del vehículo anfibio, para relevar a las familias que permanecían en sectores vulnerables de la Vuelta del Paraguayo. Ante el ingreso de agua a las viviendas, algunas decidieron trasladarse al centro asistencial.

La Municipalidad de Santa Fe registró 260 personas evacuadas en los centros asistenciales de Alto Verde y Colastiné Sur por la crecida del río Paraná (@gmalfaro)

La situación también generó conflicto en Arroyo Leyes, donde unas 20 familias llevan tres días sin suministro eléctrico y conviven con el avance del agua sobre los accesos a sus viviendas. Ante la falta de respuestas, los residentes realizaron un corte de la ruta provincial 1 durante la tarde del domingo. El comité de emergencia resaltó que los sectores anegados tendrán cortes de energía preventivos.

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Uno de los vecinos, Raúl, cuestionó esa decisión: “Acá todas las casas están preparadas para la inundación porque yo hace 28 años que vivo acá y esta es la cuarta inundación”, sostuvo, y agregó que “todos los cables de mi casa y de las otras casas son aéreos, no tenemos cables sobre la tierra”.

La estación de Santa Fe marcó 5,78 metros —por encima de la cota de evacuación de 5,70 metros—, mientras que San Javier registró 7,92 metros, también en zona de evacuación. San Lorenzo se ubicó en 5,25 metros, en nivel de alerta, en tanto que Rosario y Villa Constitución permanecen por debajo de las cotas críticas, aunque con tendencia ascendente: +8 cm y +7 cm respectivamente en las últimas horas.

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En la provincia de Corrientes, la capital se encuentra en nivel de alerta, mientras que en Goya, otra localidad de peso en la región, el agua llegó a 5,81 metros, 11 centímetros por encima de la marca de evacuación, aunque las autoridades no informaron hogares afectados.

Las ciudades entrerrianas de Paraná y La Paz alcanzaron marcas de evacuación frente al avance del agua sobre sus costas

En Entre Ríos, dos ciudades se encuentran en situación de evacuación: la capital Paraná alcanzó los 5,69 metros y La Paz, 6,24 metros, con riberas anegadas en ambos casos.

En Paraná, la Municipalidad trabaja de manera articulada con Defensa Civil, bomberos y equipos auxiliares en los sectores costeros para proteger viviendas y asistir a las familias afectadas. El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, señaló que “no hubo mayores inconvenientes y la jornada de este domingo fue mucho más tranquila que la anterior”. Precisó que en Toma Nueva el agua avanzó sobre la calzada sin afectar directamente a los vecinos; que en Los Arenales las defensas construidas permitieron proteger las viviendas; y que en Puerto Sánchez el municipio continúa con el aporte de tierra y arena para reforzar los terraplenes.

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En Bajada Grande, los equipos municipales realizan recorridas matutinas y vespertinas para relevar necesidades y brindar asistencia. Durante el domingo se concretó la evacuación de cuatro familias adicionales y se rescató a una mujer embarazada de mellizos en un operativo conjunto de bomberos, Defensa Civil y equipos auxiliares.

Como parte de la respuesta institucional, la Municipalidad organizó en el camping de Bajada Grande un espacio de alojamiento con una carpa de logística destinada al almacenamiento de materiales e insumos, y gestionó 14 camas para las 14 personas alojadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para nueve departamentos del centro y norte santafesino

El origen de esta situación se encuentra aguas arriba: el río Paraná y el río Uruguay, que atraviesan estas provincias, registran desde hace varias semanas un aumento considerable de su caudal como consecuencia de las intensas precipitaciones en Brasil, donde nacen estos cursos de agua, impulsadas por el fenómeno de El Niño.

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En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para nueve departamentos del centro y norte de Santa Fe: 9 de Julio, Belgrano, Caseros, Castellanos, General López, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo y San Martín.

El aviso rige desde las 18 horas de este lunes hasta las 6 horas del martes, por lo que ya se efectúan preparativos para la atención de nuevos afectados.

Mientras tanto, todo el territorio de la provincia de Córdoba, San Luis, parte de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y sector de la provincia de Buenos Aires tienen alerta naranja para este lunes.

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