El Salvador

Gobierno de El Salvador reafirma que retirará sus tropas de Haití tras recuperar a cuatro aerotécnicos

El vicepresidente Félix Ulloa y el ministro Gustavo Villatoro afirmaron que la misión de 2 mil elementos busca localizar a los técnicos desaparecidos el 18 de octubre. El Ejecutivo sostuvo que el contingente regresará al país una vez que los recupere

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ),El Salvador mantiene tropas en Haití con el objetivo principal de rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre. EFE/ Jonet St. Élois
AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ),El Salvador mantiene tropas en Haití con el objetivo principal de rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre. EFE/ Jonet St. Élois
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La permanencia de las tropas salvadoreñas en Haití aún no tiene un límite definido, según los funcionarios que participaron en la Segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia: la recuperación de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre al filo de cumplirse un mes. El vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvieron que el contingente regresará de forma inmediata una vez localizados los técnicos.

Las declaraciones ocurrieron durante una ronda de preguntas en la conferencia, donde periodistas consultaron si la presencia militar de El Salvador en territorio haitiano podría prolongarse por otros motivos, como el combate contra las pandillas o una cooperación en seguridad con el país caribeño.

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El ministro Gustavo Villatoro aseguró que el objetivo de la operación no ha cambiado. “Nuestra misión ahorita es clara: rescatar a nuestros cuatro aerotécnicos”, afirmó. También señaló que la salida de las tropas dependerá de la recuperación de los salvadoreños.

“Si el día de mañana aparecen, como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos”, dijo Villatoro. El funcionario añadió que existen asuntos pendientes para la comunidad internacional en Haití, pero indicó que esos temas no forman parte del mandato actual de las fuerzas salvadoreñas.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador durante Conferencia de Estado y Democracia 2026
El ministro Gustavo Villatoro confirmó que el contingente militar regresará de forma inmediata una vez localizados los técnicos salvadoreños. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La misión se concentra en la búsqueda de los cuatro técnicos

El vicepresidente Félix Ulloa reafirmó que la operación militar tiene una única finalidad. “Toda la estrategia y todo el operativo tiene una sola finalidad: traer a nuestros cuatro compatriotas”, expresó ante los medios.

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Ulloa sostuvo que el despliegue se realiza a partir de acuerdos con las autoridades haitianas y negó que se trate de una ocupación o una acción unilateral de El Salvador. Según explicó, la misión cuenta con respaldo del órgano legislativo salvadoreño y se desarrolla en coordinación con instituciones de Haití.

El vicepresidente evitó ofrecer detalles sobre las tácticas, el convenio bilateral y las condiciones operativas de la misión. Argumentó que esa información no puede divulgarse mientras se mantiene la búsqueda de los cuatro aerotécnicos, a quienes los funcionarios calificaron como presuntamente secuestrados por pandillas.

“No vamos a sacar esa información, porque (...) es en qué cabeza cabe que vas a sacar y vas a revelar una estrategia cuando vas a competir a tu enemigo”, señaló el funcionario.

Durante sus declaraciones, Ulloa señaló que las tropas han intervenido zonas vinculadas con las operaciones de grupos criminales. Mencionó Cité Soleil, en el área norte de Puerto Príncipe y el estadio Sylvio Cator, ubicado en Carrefour, al sur de la capital haitiana.

El funcionario afirmó que esas acciones responden a necesidades operativas surgidas durante la búsqueda. “No era el objetivo de ir a combatir las pandillas. El objetivo era rescatar a nuestros compatriotas”, dijo.

Félix Ulloa, vicepresidente de la república de El Salvador durante Conferencia de Estado y Democracia 2026
El vicepresidente Félix Ulloa descartó que el despliegue en territorio haitiano sea una ocupación y destacó el respaldo legislativo a la misión. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El 90% del costo proviene del presupuesto salvadoreño

Ulloa afirmó que el 90% del costo de la operación en Haití es financiado por el pueblo salvadoreño, a través del presupuesto nacional. No detalló el origen del 10% restante.

El vicepresidente vinculó ese gasto con la solidaridad hacia la población haitiana, aunque reiteró que la prioridad es recuperar a los cuatro técnicos. También señaló que existen conversaciones con República Dominicana y Haití sobre posibles formas de cooperación futura en seguridad.

Sin embargo, aclaró que cualquier acuerdo adicional dependerá de la evolución de los hechos y de las negociaciones entre los gobiernos.

El contingente salvadoreño en Haití cuenta con dos mil militares y dispone de equipo aéreo que incluye helicópteros. (AP foto/Odelyn Joseph)
El contingente salvadoreño en Haití cuenta con dos mil militares y dispone de equipo aéreo que incluye helicópteros. (AP foto/Odelyn Joseph)

Más de 2,000 militares integran el contingente

La misión salvadoreña en Haití cuenta con 2 mil elementos, además de equipo militar que incluye helicópteros, según la información oficial divulgada sobre el operativo. El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el contingente mantendrá sus operaciones mientras los técnicos no hayan sido recuperados.

Ulloa explicó que las fuerzas salvadoreñas trabajan en coordinación con las autoridades de Puerto Príncipe, la Policía de Haití y otras instituciones de seguridad del país. Insistió en que el despliegue no busca establecer una presencia permanente en territorio haitiano.

“Por ahora, lo que existe es la firme decisión, la voluntad de traer a nuestros compatriotas y de retirarnos, porque no es una fuerza de ocupación, no estamos ahí para quedarnos”, sostuvo.

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