El Salvador

“Sin acuerdo” para cambiar las jornadas laborales en El Salvador

El ministro de Trabajo afirmó en conferencia de prensa que el Consejo Superior de Trabajo mantiene el análisis sobre una eventual redistribución de la jornada laboral, pero aún no se alcanza consenso entre Gobierno, empleadores y trabajadores

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
El ministro de Trabajo Rolando Castro descartó la vigencia inmediata de una jornada laboral extendida en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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No hay ninguna jornada extendida ahorita”, afirmó Rolando Castro, ministro de Trabajo, durante una conferencia de prensa al referirse a la discusión sobre una posible ampliación de los horarios laborales dentro en El Salvador.

El funcionario señaló que las jornadas se mantienen sin cambios y que todavía no existe un acuerdo entre los sectores laboral, empleador y gubernamental sobre una eventual modificación.

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Castro indicó que la propuesta continúa en análisis y que cualquier decisión dependerá de las condiciones que se establezcan para proteger la salud de los trabajadores y de los consensos que alcancen las partes.

El sector laboral ha planteado que una posible ampliación de la jornada debería incluir transporte para el 100% de los trabajadores. Según explicó el ministro, las empresas que no dispongan de ese servicio tendrían que ofrecer condiciones dignas de alojamiento después de los turnos.

El titular de Trabajo también se refirió a las observaciones sobre salud ocupacional y ergonomía. Mencionó como ejemplo los puestos en los que una persona permanece de pie durante toda la jornada y señaló que se han evaluado mecanismos para alternar labores de pie y sentadas.

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“El sector laboral en el Consejo Superior de Trabajo está diciendo: nosotros apoyamos y respaldamos la propuesta si y solo si se garantizan todas las condiciones de salud”, expresó Castro.

Según el funcionario, estas exigencias buscan evitar que una jornada más amplia tenga repercusiones en la salud de los empleados.

Castro dijo que el Gobierno comparte la necesidad de revisar esas garantías antes de avanzar con una modificación por ley. “Si no están garantizadas todas las condiciones a fin de no afectar la salud de los trabajadores, no puede pasar esta propuesta”, manifestó.

El sector laboral condicionó su apoyo a la entrega de transporte para todo el personal o alojamiento digno tras los turnos. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)
El sector laboral condicionó su apoyo a la entrega de transporte para todo el personal o alojamiento digno tras los turnos. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

El ministro sostuvo que la discusión también debe tomar en cuenta los derechos de los empleadores. “No vamos a pasar nada que lacere derechos de trabajadores o que lacere derechos de empleadores”, afirmó.

Consejo Superior de Trabajo mantiene el análisis sobre horarios laborales

El titular de Trabajo indicó que el debate dentro del Consejo Superior de Trabajo no supone un cambio vigente en la regulación de los horarios laborales.

Las jornadas se siguen manteniendo tal cual están hasta este momento”, dijo Castro, quien añadió que el análisis seguirá abierto mientras se revisan las condiciones relacionadas con transporte, alojamiento, ergonomía y protección de la salud.

También indicó que el sector empleador ha visto de forma favorable el análisis de las condiciones planteadas dentro de la mesa de discusión.

Consejo Superior de Trabajo prevé una postura en diciembre de 2026

La próxima reunión del Consejo Superior de Trabajo está prevista para mediados de diciembre de 2026, según informó Castro. El ministro indicó que podría ser una de las últimas reuniones del año.

En esa sesión, los sectores empleador, laboral y gubernamental prevén presentar una postura oficial sobre la propuesta que permanece en discusión.

Castro dijo que los equipos técnicos continúan trabajando y que, para esa fecha, podrían existir nuevos avances en el análisis. Mientras tanto, las condiciones de las jornadas laborales se mantienen sin modificaciones.

El Consejo Superior de Trabajo prevé presentar una postura tripartita a mediados de diciembre de 2026. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)
El Consejo Superior de Trabajo prevé presentar una postura tripartita a mediados de diciembre de 2026. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Propuestas para redistribuir las 44 horas semanales

Parte de las propuestas que estudia el Consejo Superior de Trabajo busca reorganizar la distribución de las horas laborales durante la semana, sin modificar por ahora el límite de 44 horas semanales establecido para la jornada diurna.

Una de las opciones plantea trabajar 11 horas diarias de lunes a jueves. Bajo ese formato, las personas completarían las 44 horas semanales y tendrían libres viernes, sábado y domingo.

Otra alternativa propone jornadas de 10 horas de lunes a jueves y un turno de cuatro horas el viernes. Con esa distribución, se completarían las 44 horas semanales y se mantendría el descanso de sábado y domingo.

También se analizaron turnos rotativos y horarios flexibles para actividades que requieren continuidad operativa o ajustes conforme a los ciclos de producción. Esta modalidad incluye sectores como las maquilas y la industria textil, donde los horarios pueden variar por la demanda y los procesos de manufactura.

El Ministerio de Trabajo ha señalado que la comisión técnica recibió planteamientos de representantes de la Iglesia, organismos internacionales, academia, empresa privada y organizaciones de trabajadores.

Una de las propuestas en estudio plantea jornadas de 11 horas de lunes a jueves con tres días continuos de descanso. (Infobae Centroamérica)
Una de las propuestas en estudio plantea jornadas de 11 horas de lunes a jueves con tres días continuos de descanso. (Infobae Centroamérica)

En septiembre, el ministro indicó que había cerca de 10 propuestas sobre la mesa. El debate, según sus declaraciones, se concentró en la redistribución de las horas y no en disminuir o aumentar el máximo legal de 44 horas semanales.

El Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria diurna no puede superar ocho horas al día ni 44 horas a la semana. La jornada diurna comprende el período entre las 6:00 am y las 7:00 pm.

Para el trabajo nocturno, la legislación establece un máximo de siete horas diarias y 39 horas semanales. Ese horario abarca desde las 7:00 pm hasta las 6:00 am del día siguiente.

Una eventual modificación de la distribución de horarios requeriría cambios legales, debido a los límites diarios que fija el Código de Trabajo. Si el acuerdo implica reformas a esa normativa u otras disposiciones de mayor jerarquía, tendría que seguir los procedimientos correspondientes en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Trabajo ha sostenido que cualquier ajuste deberá preservar derechos como el pago de horas extraordinarias, el descanso semanal, las vacaciones, los asuetos, las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las protecciones relacionadas con maternidad y lactancia.

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