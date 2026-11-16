Desde granadas hasta fusiles: el arsenal que localizó la policía en operativos contra los taxis pirata en la Ciudad de Guatemala

Las fuerzas de seguridad decomisaron tres fusiles, dos pistolas y dos granadas dentro del taxi inspeccionado en la zona 11. (PNC de Guatemala)

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Un conductor de 60 años, identificado como Hugo “N”, fue detenido luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un arsenal dentro del taxi que conducía sobre la calzada Roosevelt, entre la 21 y la 22 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El vehículo, un Mazda blanco con placas de alquiler A-708BCR, fue interceptado durante la tarde-noche del domingo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), como parte de un operativo contra los taxis pirata.

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La inspección derivó en el decomiso de tres fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos granadas de fragmentación y más de 400 municiones de distintos calibres.

Entre las armas incautadas figura una pistola con el número de registro borrado, según el detalle difundido por la institución policial. Los agentes también localizaron cinco tolvas para fusil, cuatro cargadores para pistola, dos chalecos antibalas y un teléfono celular que será sometido a análisis.

El informe policial registró más de cuatrocientas municiones y dos granadas de fragmentación dentro del automotor. (PNC de Guatemala)

El vehículo transportaba dos granadas listas para su uso

La PNC indicó que dentro del automóvil había dos granadas de fragmentación listas para ser utilizadas, además de 118 cartuchos para fusil y 289 municiones calibre 9 milímetros. El material fue embalado como indicio para las diligencias que llevan adelante las autoridades.

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Las diligencias dentro del vehículo llevaron varias horas, lo que generó complicaciones de tránsito sobre la calzada Roosevelt.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen ni el destino final de las armas. Tampoco informaron si el conductor tenía antecedentes penales o si existen más personas bajo investigación por el traslado del material.

Las dos granadas de fragmentación estaban listas para utilizar, según la policía. (PNC de Guatemala)

No obstante, el Ministerio Público continuará con las pesquisas para determinar la posible red vinculada con el cargamento.

El detenido quedó a disposición de un juzgado de turno

Tras el operativo, Hugo “N” fue puesto a disposición del juzgado de turno correspondiente, donde deberá resolver su situación legal.

La PNC pidió a la población aportar información sobre hechos delictivos por medio de las líneas 110 y 1561, habilitadas para denuncias confidenciales.

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt. (PNC de Guatemala)

La investigación se centrará ahora en el contenido del celular decomisado, los registros del vehículo y la trazabilidad de las armas, explosivos y municiones. El automóvil fue consignado para las diligencias periciales.

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La Policía también capturó a cinco pilotos de taxis sin autorización

En varios operativos simultáneos contra taxis piratas, el Departamento de Tránsito de la PNC informó sobre la aprehensión de cinco conductores más de estos vehículos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

Según la institución, los vehículos prestaban servicio de transporte de pasajeros sin las identificaciones ni las autorizaciones requeridas. Los automotores fueron remitidos al Departamento de Tránsito y los pilotos quedaron a disposición de las autoridades.

La entidad sostuvo que los controles buscan detectar servicios de transporte que operan fuera de la regulación. También exhortó a los usuarios a no abordar unidades que no estén debidamente identificadas ni autorizadas.

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Los operativos simultáneos dejaron cinco pilotos de transporte sin autorización a disposición de las autoridades judiciales. (PNC de Tránsito de Guatemala)

En varias investigaciones, los taxis piratas han sido vinculados con las pandillas. Según las autoridades, son utilizados para el transporte de armamento, drogas y para la realización de actos delictivos como asesinatos o extorsiones.