Guatemala

Desde granadas hasta fusiles: el arsenal que localizó la policía en operativos contra los taxis pirata en la Ciudad de Guatemala

La PNC interceptó al hombre de 60 años durante un control nocturno y decomisó fusiles, pistolas, explosivos y más de 400 proyectiles dentro del Mazda con placas de alquiler en la zona 11

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt.
Las fuerzas de seguridad decomisaron tres fusiles, dos pistolas y dos granadas dentro del taxi inspeccionado en la zona 11. (PNC de Guatemala)
Guardar

Un conductor de 60 años, identificado como Hugo “N”, fue detenido luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un arsenal dentro del taxi que conducía sobre la calzada Roosevelt, entre la 21 y la 22 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El vehículo, un Mazda blanco con placas de alquiler A-708BCR, fue interceptado durante la tarde-noche del domingo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), como parte de un operativo contra los taxis pirata.

PUBLICIDAD

La inspección derivó en el decomiso de tres fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos granadas de fragmentación y más de 400 municiones de distintos calibres.

Entre las armas incautadas figura una pistola con el número de registro borrado, según el detalle difundido por la institución policial. Los agentes también localizaron cinco tolvas para fusil, cuatro cargadores para pistola, dos chalecos antibalas y un teléfono celular que será sometido a análisis.

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt.
El informe policial registró más de cuatrocientas municiones y dos granadas de fragmentación dentro del automotor. (PNC de Guatemala)

El vehículo transportaba dos granadas listas para su uso

La PNC indicó que dentro del automóvil había dos granadas de fragmentación listas para ser utilizadas, además de 118 cartuchos para fusil y 289 municiones calibre 9 milímetros. El material fue embalado como indicio para las diligencias que llevan adelante las autoridades.

PUBLICIDAD

Las diligencias dentro del vehículo llevaron varias horas, lo que generó complicaciones de tránsito sobre la calzada Roosevelt.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen ni el destino final de las armas. Tampoco informaron si el conductor tenía antecedentes penales o si existen más personas bajo investigación por el traslado del material.

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt.
Las dos granadas de fragmentación estaban listas para utilizar, según la policía. (PNC de Guatemala)

No obstante, el Ministerio Público continuará con las pesquisas para determinar la posible red vinculada con el cargamento.

El detenido quedó a disposición de un juzgado de turno

Tras el operativo, Hugo “N” fue puesto a disposición del juzgado de turno correspondiente, donde deberá resolver su situación legal.

La PNC pidió a la población aportar información sobre hechos delictivos por medio de las líneas 110 y 1561, habilitadas para denuncias confidenciales.

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt.
La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt. (PNC de Guatemala)

La investigación se centrará ahora en el contenido del celular decomisado, los registros del vehículo y la trazabilidad de las armas, explosivos y municiones. El automóvil fue consignado para las diligencias periciales.

La Policía también capturó a cinco pilotos de taxis sin autorización

En varios operativos simultáneos contra taxis piratas, el Departamento de Tránsito de la PNC informó sobre la aprehensión de cinco conductores más de estos vehículos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

Según la institución, los vehículos prestaban servicio de transporte de pasajeros sin las identificaciones ni las autorizaciones requeridas. Los automotores fueron remitidos al Departamento de Tránsito y los pilotos quedaron a disposición de las autoridades.

La entidad sostuvo que los controles buscan detectar servicios de transporte que operan fuera de la regulación. También exhortó a los usuarios a no abordar unidades que no estén debidamente identificadas ni autorizadas.

La Policía Nacional Civil capturó a un conductor de 60 años con un cargamento de armas sobre la calzada Roosevelt.
Los operativos simultáneos dejaron cinco pilotos de transporte sin autorización a disposición de las autoridades judiciales. (PNC de Tránsito de Guatemala)

En varias investigaciones, los taxis piratas han sido vinculados con las pandillas. Según las autoridades, son utilizados para el transporte de armamento, drogas y para la realización de actos delictivos como asesinatos o extorsiones.

Temas Relacionados

GuatemalaTaxis pirataArmas de fuegoTaxisSeguridad ciudadanaPandillasPolicía Nacional Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Las estructuras criminales quieren que nos rindamos”: Presidente de Guatemala tras decretar estado de sitio en Zacapa e Izabal

El mandatario afirmó en cadena nacional que la intervención busca recuperar el control territorial, proteger a las familias y desarticular grupos criminales, tras décadas de debilitamiento institucional e impunidad en distintos territorios

“Las estructuras criminales quieren que nos rindamos”: Presidente de Guatemala tras decretar estado de sitio en Zacapa e Izabal

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansan en Guatemala 52 años después, en un acto que cerró cuatro días de homenajes

La inhumación de las cenizas del Nobel en el centro cultural que lleva su nombre pone fin a una separación de 52 años y convierte al escritor en patrimonio vivo de la memoria nacional guatemalteca

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansan en Guatemala 52 años después, en un acto que cerró cuatro días de homenajes

Dani Alves fue declarado Visitante Distinguido de Quetzaltenango durante una visita a Guatemala

La condecoración fue otorgada al exlateral brasileño durante una sesión solemne, en el marco de su estancia en Guatemala entre el 13 y el 15 de noviembre y recorridos por San Mateo y otros puntos

Dani Alves fue declarado Visitante Distinguido de Quetzaltenango durante una visita a Guatemala

El Festival de las Flores que transformó Antigua Guatemala con más de 60 fachadas llenas de color

La décima edición reunió a miles de turistas entre instalaciones artísticas, jardines y actividades culturales, mientras el lema “Ciudad floreciente” recuperó el origen de una cita que ya alcanzó gran parte del municipio

El Festival de las Flores que transformó Antigua Guatemala con más de 60 fachadas llenas de color

Cocaína incautada en el Pacífico guatemalteco: lo que hicieron los tripulantes al ver las unidades navales acercarse

Un operativo marítimo coordinado entre el Ejército y la PNC terminó con 550 paquetes decomisados y tres hombres detenidos a 41 millas de las costas de Escuintla

Cocaína incautada en el Pacífico guatemalteco: lo que hicieron los tripulantes al ver las unidades navales acercarse

TECNO

OpenAI activa ChatGPT Ads en 14 países latinos: publicidad en español en la IA

OpenAI activa ChatGPT Ads en 14 países latinos: publicidad en español en la IA

Chery, MG y Toyota anuncian más opciones de electrificación e hibridación: desde lujo hasta amplia autonomía

Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026

Laboratorio de Ghana hizo que su IA diseñara más de 6.000 posibles toxinas tras quitarle las barreras de seguridad

Ver Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre: los riesgos al buscar partidos gratis

ENTRETENIMIENTO

Beyoncé rompe un nuevo récord y llega a las 100 nominaciones al Grammy

Beyoncé rompe un nuevo récord y llega a las 100 nominaciones al Grammy

Gérard Depardieu acepta su condena por agresión sexual y pide perdón a las víctimas: "Nunca tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me crucé" - Clone

La escena de 'Crepúsculo' que "predijo" a Robert Pattinson como el nuevo James Bond

Owen Wilson recordó un regalo especial que inauguró su paternidad: “Me divirtió mucho”

¿'The Body’ está basada en una historia real? Esto dijeron las creadoras de la serie de Netflix

MUNDO

Arabia Saudita destituyó al comandante militar de la coalición contra los hutíes en Yemen tras los avances de los rebeldes

Arabia Saudita destituyó al comandante militar de la coalición contra los hutíes en Yemen tras los avances de los rebeldes

Le Pen ratificó que Francia dejará de financiar a Ucrania si se convierte en presidenta

La Unión Europea exige un alto el fuego antes de negociar la paz en Ucrania

Homenajes en las cataratas del Niágara: desde cuándo existe la tradición y quién la administra

En medio de las protestas, Francia prohíbe temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales