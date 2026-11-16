EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de noviembre

Agenda de movilizaciones hoy 16 de noviembre

Integrantes de la Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco se reúnen en el campus con representantes universitarios para solicitar la instalación de mesas de diálogo. (UAM)

Desde las 07:00 horas, integrantes del Movimiento Estudiantil UAM-I se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, ubicada en avenida San Rafael Atlixco número 186, colonia Leyes de Reforma. Los estudiantes se manifestarán en el contexto de la sesión 592 del Colegio Académico, en la que se analizará la situación de las cinco unidades universitarias y las respuestas a demandas del alumnado. Se prevé una asistencia de alrededor de 50 personas.

A las 11:00 horas, se realizará el Día Nacional de Oración por México en el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc. Para este acto religioso se estima una afluencia de hasta 5 mil asistentes.

Además de las concentraciones programadas, continúan diversos plantones en puntos de la capital, entre ellos el Zócalo, el edificio de Gobierno de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación, Paseo de la Reforma y oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el Centro Histórico permanecen protestas de comerciantes indígenas que demandan espacios para la venta de artesanías, así como manifestaciones relacionadas con conflictos laborales, desalojos y exigencias de atención a comunidades indígenas.

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