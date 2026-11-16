El plátano, en diferentes formas, hace parte de la dieta de los colombianos (Jaime Saldarriaga/Reuters)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 15 de noviembre que ajustará el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria para evitar nuevas cargas de IVA sobre los productos de la canasta familiar, aunque el nuevo articulado aún no se conoce y deberá pasar por el Congreso de la República.

La propuesta inicial abría la puerta a que bienes excluidos del impuesto al valor agregado (IVA) o gravados con una tarifa diferencial del 5% pasaran a pagar la tarifa general del 19%. El mandatario sostuvo que su Gobierno buscará cumplir sus metas de recaudo sin trasladar ese costo a los hogares ni al sector agropecuario.

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Durante alocución presidencial enfocada en los logros de los primeros 100 días de gobierno, De la Espriella afirmó que el ajuste responde a las inquietudes surgidas por el eventual encarecimiento de alimentos cotidianos: “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

Alimentos que evitarían nuevas cargas de IVA

Así las cosas, dentro de los productos que quedarían protegidos figuran frutas como:

Banano.

Plátano.

Aguacate.

Mango.

Piña.

Papaya.

Naranja.

Limón.

Mandarina.

Uvas.

Fresa.

Mora.

Coco.

Varios de estos productos estaban expuestos a perder el tratamiento tributario favorable que contemplaba la propuesta inicial.

La lista también incorpora verduras y hortalizas de consumo habitual:

Tomate.

Cebolla.

Ajo.

Zanahoria.

Lechuga.

Repollo.

Coliflor.

Pepino.

El Gobierno indicó que modificará el proyecto para evitar que estos alimentos reciban nuevas cargas tributarias

En granos y básicos se incluyen:

Fríjol.

Lenteja.

Garbanzo,

Maíz para consumo humano.

Sal.

Miel.

A ellos se suman:

Azúcar.

Café tostado.

Harinas.

Pastas alimenticias.

Chocolate de mesa.

Determinados aceites comestibles.

Parte de los alimentos procesados mencionados tenía una tarifa diferencial del 5% y podía pasar a la tarifa plena del 19%. El anuncio presidencial busca impedir ese salto tributario, aunque todavía falta precisar el tratamiento que conservará cada producto.

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El proyecto original también mantenía beneficios para otros alimentos esenciales, entre ellos:

Arroz para consumo humano.

Papa.

Yuca.

Pan.

Arepa.

Panela.

Carnes de res.

Cerdo.

Pollo

Pescado fresco.

Huevos frescos.

Leche.

La decisión no significa que todos los bienes mencionados quedarán con una tarifa del 0%. Algunos productos continuarían excluidos del IVA y otros conservarían tarifas diferenciales, de acuerdo con la redacción final que adopte el Gobierno.

El Congreso de la República tendrá que hacer cuatro debates sobre el proyecto de ley de rescate, que lleva mensaje de urgencia del Gobierno De la Espriella (Nathalia Angarita/Reuters)

Qué falta por definir en el proyecto de ley

El Ejecutivo todavía no divulgó una lista oficial definitiva ni el texto ajustado del proyecto de ley de rescate económico. Por ello, el alcance de la promesa dependerá de los cambios que se incorporen al proyecto y de la aprobación que obtenga durante el trámite legislativo. La propuesta original preveía que varias modificaciones tributarias empezaran a regir en 2028, siempre que el Congreso aprobara la iniciativa. De la Espriella aseguró que el proyecto sigue en construcción y que buscará acuerdos con partidos políticos y sectores involucrados.

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Posibilidad de reducir el IVA

El mandatario también planteó la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18% o incluso al 17%. La medida está bajo estudio del Ministerio de Hacienda y no constituye una decisión definitiva.

“La ley de rescate económico no es una imposición, es un camino serio. La verdadera reforma ha sido la austeridad”, afirmó De la Espriella. El primer mandatario también sostuvo que el Gobierno nacional está dispuesto a recibir alternativas para alcanzar los objetivos fiscales sin afectar el gasto de las familias.

Así las cosas, el anuncio despeja uno de los principales focos de controversia del proyecto, pero deja pendiente su traducción en normas concretas. La discusión pasará ahora al texto que llegue al Congreso de la República y a las cifras con las que el Gobierno buscará sostener la producción y el empleo formal.

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