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Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

El Xeneize fue galardonado por la incorporación de políticas contra las prácticas discriminatorias y por acciones educativas y de inclusión en el deporte

Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por la incorporación de políticas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación (Centro Simon Wiesenthal)
Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por la incorporación de políticas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación (Centro Simon Wiesenthal)
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Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 en la previa del partido que lo consagró campeón de la Tabla Anual contra Defensa y Justicia. El Xeneize obtuvo el galardón por la incorporación de políticas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación y por acciones educativas y de inclusión en el deporte.

El reconocimiento se entrega desde 2021 de manera conjunta entre el Centro Simon Wiesenthal y la Liga Profesional de Fútbol, que reúne a los clubes y organiza los principales torneos. Distingue al equipo, jugador o cuerpo técnico que durante el año mejor represente la lucha contra las prácticas discriminatorias.

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Durante 2026, Boca incorporó formalmente el Programa de 11 Puntos contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación en el Deporte, impulsado por el Centro Simon Wiesenthal. También aprobó un protocolo para abordar conductas discriminatorias y habilitó un canal específico para recibir denuncias.

El director del Centro Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblung, vinculó estas medidas con decisiones previas de la institución en materia de derechos humanos, entre ellas la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. “Estas iniciativas dan continuidad a pasos anteriores del club en materia de DDHH, como la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)”, sostuvo.

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Boca incorporó formalmente el Programa de 11 Puntos contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación en el Deporte, impulsado por el Centro Simon Wiesenthal (Centro Simon Wiesenthal)
Boca incorporó formalmente el Programa de 11 Puntos contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación en el Deporte, impulsado por el Centro Simon Wiesenthal (Centro Simon Wiesenthal)

Gelblung remarcó el alcance social de las instituciones deportivas: “Es fundamental que instituciones tan grandes como Boca contribuyan desde su enorme influencia a trabajar por un deporte que una, y no sea utilizado como excusa para odio”. El club acordó además la realización de talleres con el Centro Simon Wiesenthal en espacios deportivos y sociales. La primera actividad se desarrolló con jugadores de la categoría más joven de las divisiones inferiores que viven en la pensión, con contenidos sobre prejuicios, discursos de odio y convivencia.

Las iniciativas también incluyeron el debut oficial del equipo femenino de fútbol inclusivo de Boca Juniors. Junto con la organización no gubernamental CILSA, el club entregó 48 sillas de ruedas y elementos ortopédicos a personas con discapacidad y sin recursos económicos.

El director asistente para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, Darío Pendzik, afirmó: “Estas acciones reflejan un compromiso real del club que se traduce en políticas institucionales, formación y medidas concretas para construir un deporte libre de discriminación y abierto a todos”. El Centro Simon Wiesenthal y la Liga Profesional de Fútbol continuarán con el trabajo conjunto para que las experiencias desarrolladas por los clubes se extiendan en el futuro.

Boca Juniors afrontará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el próximo sábado
Boca Juniors afrontará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el próximo sábado

La premiación coincidió con una etapa de alta exigencia deportiva para el club. Tras disputar su partido oficial número 28 del semestre en Mendoza, Boca goleó 3-0 a Banfield, avanzó a la final de la Copa Argentina y comenzó la preparación para definir la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en Barranquilla.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena liberó al plantel después del aterrizaje en Ezeiza, tras el viaje de regreso desde Mendoza. El cuerpo técnico dispuso una jornada de descanso absoluto antes de retomar los entrenamientos en el predio de Boca, con una planificación orientada a equilibrar la recuperación física y la preparación para la final continental.

La primera práctica posterior al descanso quedó programada para el lunes y el martes aumentaría la intensidad de los trabajos, con la posibilidad de realizar una prueba futbolística. Para entonces, el cuerpo técnico esperaba definir la situación de Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia, quienes permanecieron en Buenos Aires y no integraron la convocatoria para el encuentro ante Banfield.

La delegación viajará a Colombia el miércoles, luego de la práctica matutina y el almuerzo. El plantel se hospedará en el hotel Estelar Alto Prado, mientras que los entrenamientos del jueves y viernes se realizarán en el predio de la selección colombiana. La última práctica incluirá la conferencia de prensa previa y el reconocimiento del estadio donde se jugará la final. Las condiciones climáticas de Barranquilla constituyen un elemento adicional para la planificación del cuerpo técnico.

Blanco conserva su condición de titular y su presencia en el equipo no está en discusión. La evaluación sobre Battaglia es distinta: el futbolista sufrió el desgaste de haber jugado dos partidos en cuatro días después de diez meses sin actividad. El mediocampista viajaría con el resto del plantel a Colombia, aunque aún debía definirse si estaría disponible para integrar la convocatoria. El mediocampista había ocupado el rol de reemplazo de Leandro Paredes.

Pese a su salida contra Banfield, la titularidad del capitán ante Atlético Mineiro no corre riesgo. El volante completará la semana de trabajo con el plantel, mientras Arruabarrena termina de definir la formación que buscará el título de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

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