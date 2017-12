¡#TheBrickHotel, un hotel boutique que te encantará! Somos miembros de @mgalleryhotels. #MGallery #TheBrickExperience #MemorableMoments #Hotel #Travel #Travelgram #Bar #Events #Tourism #BuenosAires #Argentina #World #TimeToRelax #LifeStyle #Magnifique #MemorableTime #MemorableMoment #MemorableExperience

A post shared by The Brick Hotel (@thebrickhotel) on Nov 8, 2017 at 2:00am PST