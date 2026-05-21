Una jubilada fue atacada por 10 perros en Santa Fe y sufrió una grave fractura en su pierna

Vista de la calle William Morris al 2200 en San Lorenzo, Santa Fe, lugar donde una jubilada fue atacada brutalmente por una jauría de perros, dejándola gravemente herida (Google Maps)

Una mujer jubilada sufrió una grave lesión al ser atacada por una jauría de perros mientras circulaba en moto por una calle de San Lorenzo.

El hecho ocurrió este último martes, alrededor de las 8.15, en William Morris al 2200, frente a una gomería donde residen varios perros. La víctima, identificada como Ana Tovani, permanece internada en el Sanatorio Laprida de Rosario tras ser diagnosticada con una fractura compleja en una pierna.

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De acuerdo con el relato de Tovani, el incidente tuvo lugar cuando ella se dirigía a realizar trámites y luego planeaba asistir al gimnasio. Al pasar frente al local, observó que el propietario de la gomería abrió la puerta y, en ese momento, una decena de perros salieron corriendo hacia la calle.

La mujer relató que uno de los animales la atacó directamente, mordiéndole la campera en la zona del cuello. Ante la situación, soltó la moto y cayó al pavimento, lo que le provocó una fractura de tibia, cerca de la rodilla. “Salieron a despedazarme”, describió la víctima sobre la violencia del ataque.

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Vecinos de la zona salieron rápidamente a socorrerla y le aseguraron que los ataques de la jauría no eran aislados. “Están cansados de hacer denuncias”, sostuvo Tovani, quien remarcó que el problema con los perros ya había sido advertido en reiteradas oportunidades por residentes del barrio.

Según su testimonio, el dueño de la gomería suele liberar a los animales por la mañana, coincidiendo con el horario en que madres y niños transitan hacia las escuelas cercanas.

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La preocupación por la seguridad en la zona ha ido en aumento, ya que este tipo de ataques se habrían repetido con anterioridad. Los vecinos afirmaron que han realizado presentaciones ante las autoridades, pero hasta el momento no se han implementado medidas efectivas para controlar la situación ni para sancionar al responsable de los perros.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, tras el ataque, una ambulancia trasladó a Tovani en primera instancia a un hospital local y, posteriormente, al Sanatorio Laprida en Rosario, donde permanece internada. Los médicos le diagnosticaron una fractura compleja en la pierna y advirtieron que la recuperación podría demandar entre tres y cuatro meses. Además, existe la posibilidad de que sea necesario realizarle una cirugía e implantarle una prótesis.

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En relación con el estado de salud de la víctima, los profesionales médicos indicaron que la gravedad de la fractura obliga a una inmovilización prolongada y rehabilitación específica. La demora en la atención ortopédica podría agravar el cuadro, por lo que resulta fundamental asegurar la provisión de los insumos necesarios en tiempo y forma.

Tovani cuestionó también la demora de Pami para autorizar el aparato ortopédico requerido para estabilizar la pierna. Según detalló, el plazo estimado para acceder al insumo era de varios meses, lo que podría haber comprometido su recuperación. Ante esta situación, la familia de la mujer reunió cerca de un millón de pesos para adquirir el dispositivo por cuenta propia. “En esos cinco meses pierdo la pierna”, advirtió la víctima.

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Durante el ataque, Tovani afirmó que el dueño de la gomería no intervino para socorrerla. “Cuando empezaron a salir los vecinos, él chifló, entró los perros y cerró la puerta”, expresó. Este comportamiento generó indignación entre los presentes, quienes sostienen que el propietario ya había sido advertido sobre los antecedentes de agresividad de los animales.

La pierna de la jubilada de San Lorenzo, Santa Fe, muestra una fractura y vendajes con manchas de sangre, tras ser atacada por una jauría de perros (Rosario3)

Una mujer denunció ser atacada por dos dogos en Bahía Blanca

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A fines del mes pasado, una mujer denunció que fue brutalmente atacada por dos dogos argentinos en Bahía Blanca. La víctima contó que todo ocurrió en el barrio de Villa Bordeu, a las afueras de la ciudad, al sur de la provincia de Buenos Aires, y aseguró que le tuvieron que reconstruir los músculos de un brazo.

La víctima fue María Espinosa, una mujer que contó que transitaba por una calle del barrio y, cuando el reloj marcaba cerca de las 17:30, fue sorprendida por los animales que salieron directamente de una vivienda y se abalanzaron sobre ella sin mediar provocación.

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En medio del ataque, intentó defenderse pateando a los perros, aunque no logró quitárselos de encima de inmediato.

Tras el incidente, fue trasladada en ambulancia hasta su casa, donde la aguardaban sus hijos, y luego se dirigió a la guardia para ser atendida por un cirujano.

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El ataque le provocó múltiples heridas en ambos brazos, con lesiones de tal gravedad que fue necesario realizar suturas y hasta reconstruir la parte muscular de uno de ellos.

El episodio no constituye un caso aislado en la zona. Vecinos del barrio han manifestado reiteradamente su preocupación por la presencia de perros que circulan sin control, generando situaciones de riesgo tanto para las personas como para otros animales domésticos.

Días antes del hecho que involucró a Espinosa, otros perros de la misma raza habían ingresado a una vivienda y atacado a un cocker, que murió como consecuencia de las heridas sufridas. El nuevo ataque reforzó el temor de los residentes y reavivó el debate sobre la necesidad de controles más estrictos y la intervención de las autoridades.