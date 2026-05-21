México

Fiscalía de Chiapas detiene a 10 funcionarios por presunta tortura a detenidos en Tuxtla Gutiérrez

Entre los detenidos se encuentran un subdirector, ministerios públicos, un secretario y ministeriales

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Detenidos funcionarios policias Chiapas FGE tortura
Detenidos funcionarios policias Chiapas FGE tortura (especial)

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de diez personas, entre ellas funcionarios y elementos policiales, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde presuntamente se observa a agentes estatales torturando a dos detenidos durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez.

En un mensaje videograbado difundido la noche de este miércoles, el fiscal señaló que la dependencia inició de manera inmediata una carpeta de investigación tras darse a conocer las imágenes, las cuales generaron indignación entre usuarios de redes sociales y organismos defensores de derechos humanos.

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Video de presunta tortura desata investigación en Chiapas

Jorge Llaven Abarca, Fiscal General del Estado de Chiapas, informó que se dio la detención de 10 funcionarios después de la difusión de un video donde un detenido es torturado

De acuerdo con la explicación ofrecida por la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, durante un operativo enfocado en combatir el delito de robo de vehículos.

Según detalló Llaven Abarca, en el operativo participaron diferentes corporaciones de seguridad; sin embargo, tras analizar el material difundido y realizar diversas diligencias ministeriales, se logró identificar a varios de los presuntos responsables que aparecen en el video.

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“Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificados a quienes se aprecian en el video y seguiremos ahondando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, expresó el fiscal.

Diez detenidos por presunto delito de tortura

Agentes de seguridad, identificados con uniformes con logotipos de FGE de Chiapas y C4, torturan a una persona detenida. El individuo está en una silla con la cabeza con un plástico.

El fiscal de Chiapas confirmó que hasta el momento hay diez personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Entre ellas se encuentra una mujer.

Los detenidos son:

  • Un subdirector
  • Tres agentes del Ministerio Público
  • Un secretario
  • Cinco policías

Las autoridades no han revelado públicamente las identidades de los implicados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.

Llaven Abarca aseguró que los servidores públicos involucrados enfrentarán la justicia si se confirma su participación en actos de tortura, delito considerado grave por la legislación mexicana y por tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Fiscalía promete actuar “sin impunidad”

El fiscal general del Estado, aseguró que no habrá impunidad en este caso (FGE Chiapas)
El fiscal general del Estado, aseguró que no habrá impunidad en este caso (FGE Chiapas)

Durante su mensaje, el titular de la FGE afirmó que la institución actuará con firmeza y sin encubrir a ningún funcionario involucrado en conductas ilegales.

“Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que no habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que cometa algún servidor público de la institución que sea. Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables”, declaró.

Asimismo, enfatizó que las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas involucradas directa o indirectamente en los presuntos actos de tortura registrados durante el operativo policial.

La difusión del video volvió a poner en el centro del debate público el actuar de las corporaciones de seguridad y el uso excesivo de la fuerza en operativos policiales en México.

Organismos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y capacitación de cuerpos policiacos para prevenir abusos y garantizar el respeto a la integridad física y los derechos fundamentales de las personas detenidas.

El caso ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de las imágenes difundidas y a la participación de funcionarios encargados de procurar justicia en el estado de Chiapas.

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