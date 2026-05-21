La esposa del ex condenado por el crimen de las turistas francesas denunció “violencia institucional” tras la toma de ADN

Cassandre Bouvier y Houria Moumni

La esposa de Clemente Vera, uno de los ex condenados por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, habló luego de que le extrajeran una muestra de ADN para una pericia clave en un hecho ocurrido hace 15 años.

El procedimiento lleva meses tratando de concretarse y este miércoles por la mañana Yapura se presentó voluntariamente junto a su perito de parte al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para realizar el hisopado bucal dispuesto por el juez de Garantías Ignacio Colombo.

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Durante la toma, se desató una escena de gritos y forcejeos a los que posteriormente se refirió la mujer y sobre los cuales denunció “violencia institucional”. “Me dijeron: ‘Tenemos órdenes de llevarla’, y me empezaron a empujar”, explicó sobre el procedimiento de los efectivos.

Además, describió el calvario que la familia viene atravesando desde que la justicia condenó a Vera y que once años después lo absolvió. “Vinieron por Clemente, vienen por mí, mañana van a venir por mis hijos”, remarcó frente a la prensa.

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Beatriz Yapura habló luego de haber sido sometida a la extracción de la muestra de ADN por el crimen de las francesas (Foto: El Tribuno)

“Lo único que quería era que esté el perito de parte. Nadie salió a explicarme nada. Todo fue por la fuerza”, añadió, y contó que fue arrastrada hasta el lugar donde pretendían realizar la extracción. El abogado Carlos Manuel Garrido -titular de Innocence Project Argentina- debió intervenir para que el fiscal autorizara la participación del profesional. Tras haber sido aceptado, Yapura se sometió a la extracción sin inconvenientes.

De acuerdo al portal El Tribuno, la mujer describió: “Obviamente mi estado era muy alterado, estaba llorando, gritando y discutiendo, porque nadie va a entender lo que pasó Clemente y lo que pasa mi hijo desde hace 15 años”, insistió; y añadió: “Es un ensañamiento de la Justicia salteña para nosotros”.

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Por su parte el letrado Roberto Reyes quien también estuvo presente en la conferencia, junto a representantes del CELS y Vera, cuestionó el accionar de la Fiscalía y calificó el procedimiento de “invasivo” e improcedente. Señaló que la notificación se realizó con apenas 30 horas de anticipación y que la extracción genética “corresponde a una persona imputada”, una condición que Yapura no reviste. “Nunca obstruimos la investigación. Simplemente, tratamos de garantizar la seguridad de la señora Yapura”. “Lo que buscamos fue garantizar sus derechos y evitar que se repitan hechos de violencia institucional”, concluyó.

Beatriz Yapura y Clemente Vera

En esa misma línea se expresó Garrido quien recordó que la esposa de Vera “no está imputada” y que “no hubo explicaciones de por qué debía aportar ADN”.

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A final de la exposición, Yapura indicó: “Lo único que quiero es que nos dejen vivir en paz. Solo quiero vivir tranquila y que mis hijos crezcan bien, con valores. No importa que seamos humildes”.

La extracción de la muestra de ADN

“Están ocurriendo cosas vergonzosas en los tribunales de Salta, donde están denunciando a periodistas y a abogados”, expresó Garrido tras la extracción. En un comunicado, Innocence Project Argentina aseguró: “Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente".

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Vera fue absuelto luego de haber estado 11 años en prisión

“Pese a ello, oficiales la arrastraron por la fuerza para extraerle una muestra de ADN. Lo hicieron contra una mujer que atraviesa un delicado estado de salud y pese a que su defensa había apelado la orden que autorizaba esa extracción”, agregaron sobre el episodio.

Por último, denunciaron: “Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”.

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Las ciudadanas francesas fueron halladas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, en julio de 2011. La investigación derivó en condenas y años de controversias judiciales.