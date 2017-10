Cuando las diferencias de clases sociales quedan relegadas, prima la empatía. Las relaciones muchas veces exceden la campaña solidaria y las familias quedan en contacto: se gesta una especie de padrinazgo. La visita se convierte en un colorido homogéneo de vínculos transversales a los estratos culturales. Y la conclusión es ambigua: la ayuda es mutua, no viaja hacia arriba ni hacia abajo, vira para ambos costados. "Es mucho más lo que nos llevamos nosotros que lo que dejamos. Muchas veces los voluntarios piensan que para ayudar tengo que dedicar tiempo, recursos, esfuerzos y no sabe qué ganan con eso. Hasta que no lo vivís no sabés cuán enriquecedor es hacerlo. Crecés como persona, porque por más cosas materiales, por más abundancia que tengas, siempre hay un vacío que hay que llenar: el vacío espiritual", relató Natalí.