México

Pensión Bienestar 2026: qué adultos mayores cobrarán su pago este lunes 11 y martes 12 de mayo

El calendario oficial establece un orden por inicial del primer apellido para entregar el apoyo de 6 mil 400 pesos

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Anuncio del Gobierno de México. Una anciana sonriente muestra una tarjeta Bienestar. Fondo rojo con pareja de adultos mayores y billetes flotantes.
Si recibes tu depósito este lunes o martes, presenta tu tarjeta y una identificación oficial en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores se ha convertido en uno de los apoyos sociales más importantes en México, beneficiando a millones de personas de 65 años o más.

Este programa, gestionado por la Secretaría de Bienestar, otorga un pago bimestral de 6 mil 400 pesos, que busca brindar mayor seguridad económica y una vejez más digna a quienes han contribuido al desarrollo del país.

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La Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega un pago bimestral de 6 mil 400 pesos a personas de 65 años o más en México. (Programas Bienestar)
La Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega un pago bimestral de 6 mil 400 pesos a personas de 65 años o más en México. (Programas Bienestar)

Este lunes 11 y martes 12 de mayo, el programa continuará con la entrega del apoyo del bimestre mayo-junio a un nuevo grupo de derechohabientes, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

¿Quiénes recibirán su pago el lunes 11 y martes 12 de mayo?

El proceso de entrega de la pensión está organizado para evitar aglomeraciones y facilitar a cada persona mayor el acceso a su apoyo económico:

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  • El Lunes 11 y martes 12 de mayo, los beneficiarios con apellido “G” podrán acudir a retirar su pago en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar.
  • El depósito se realiza de manera directa, sin intermediarios, y el dinero queda resguardado en la tarjeta hasta que el titular decida retirarlo.
  • No es necesario acudir el mismo día; el recurso permanece disponible durante todo el bimestre.
Pensión Hombres Bienestar
El depósito de la pensión se realiza de forma directa y segura en la tarjeta del Banco del Bienestar, disponible durante todo el bimestre. (Programas Sociales)

Esta organización permite un proceso más ordenado y seguro para los adultos mayores y sus familias.

Así funciona la dispersión escalonada

El calendario oficial de pagos asigna una fecha específica a cada grupo de beneficiarios según la inicial de su primer apellido. La estrategia busca reducir filas y tiempos de espera, además de proteger la integridad de los adultos mayores:

  • A: lunes 4 de mayo
  • B: martes 5 de mayo
  • C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo
  • D, E, F: viernes 8 de mayo
  • G: lunes 11 y martes 12 de mayo
  • H, I, J, K: miércoles 13 de mayo
  • L: jueves 14 de mayo
  • M: viernes 15 y lunes 18 de mayo
  • N, Ñ, O: martes 19 de mayo
  • P, Q: miércoles 20 de mayo
  • R: jueves 21 y viernes 22 de mayo
  • S: lunes 25 de mayo
  • T, U, V: martes 26 de mayo
  • W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo
Hombre de edad avanzada con suéter de lana y gafas sonríe mientras señala el número 11, rodeado en rojo, en un calendario de Mayo 2026.
Este lunes 11 de mayo, los adultos mayores con apellido que inicia con 'G' reciben el depósito de la pensión Bienestar conforme al calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el pago bimestral inició esta semana, el 4 de mayo con los apellidos que empiezan con “A” y concluirá el 27 de mayo con las letras “W, X, Y, Z”.

Recomendaciones y próximos pasos

Para quienes reciben su pensión entre el lunes y el martes, es importante seguir algunas recomendaciones para facilitar el cobro y evitar contratiempos.

  • Lleva tu tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial al acudir a la sucursal.
  • Puedes revisar tu saldo en cajeros automáticos, en la app del Banco del Bienestar o directamente en ventanilla.
Beneficiarios de la pensión pueden retirar el dinero en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar con su tarjeta e identificación oficial. (Banco del Bienestar)
Beneficiarios de la pensión pueden retirar el dinero en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar con su tarjeta e identificación oficial. (Banco del Bienestar)

Lo más importante es recordar que el dinero permanece seguro en tu tarjeta y puedes retirarlo en el momento que prefieras. Mantenerse atento a las siguientes fechas y revisas los canales oficiales será indispensable.

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