Pensión Bienestar 2026: qué adultos mayores cobrarán su pago este lunes 11 y martes 12 de mayo

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores se ha convertido en uno de los apoyos sociales más importantes en México, beneficiando a millones de personas de 65 años o más.
Este programa, gestionado por la Secretaría de Bienestar, otorga un pago bimestral de 6 mil 400 pesos, que busca brindar mayor seguridad económica y una vejez más digna a quienes han contribuido al desarrollo del país.
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Este lunes 11 y martes 12 de mayo, el programa continuará con la entrega del apoyo del bimestre mayo-junio a un nuevo grupo de derechohabientes, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.
¿Quiénes recibirán su pago el lunes 11 y martes 12 de mayo?
El proceso de entrega de la pensión está organizado para evitar aglomeraciones y facilitar a cada persona mayor el acceso a su apoyo económico:
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- El Lunes 11 y martes 12 de mayo, los beneficiarios con apellido “G” podrán acudir a retirar su pago en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar.
- El depósito se realiza de manera directa, sin intermediarios, y el dinero queda resguardado en la tarjeta hasta que el titular decida retirarlo.
- No es necesario acudir el mismo día; el recurso permanece disponible durante todo el bimestre.
Esta organización permite un proceso más ordenado y seguro para los adultos mayores y sus familias.
Así funciona la dispersión escalonada
El calendario oficial de pagos asigna una fecha específica a cada grupo de beneficiarios según la inicial de su primer apellido. La estrategia busca reducir filas y tiempos de espera, además de proteger la integridad de los adultos mayores:
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- A: lunes 4 de mayo
- B: martes 5 de mayo
- C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo
- D, E, F: viernes 8 de mayo
- G: lunes 11 y martes 12 de mayo
- H, I, J, K: miércoles 13 de mayo
- L: jueves 14 de mayo
- M: viernes 15 y lunes 18 de mayo
- N, Ñ, O: martes 19 de mayo
- P, Q: miércoles 20 de mayo
- R: jueves 21 y viernes 22 de mayo
- S: lunes 25 de mayo
- T, U, V: martes 26 de mayo
- W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo
De esta manera, el pago bimestral inició esta semana, el 4 de mayo con los apellidos que empiezan con “A” y concluirá el 27 de mayo con las letras “W, X, Y, Z”.
Recomendaciones y próximos pasos
Para quienes reciben su pensión entre el lunes y el martes, es importante seguir algunas recomendaciones para facilitar el cobro y evitar contratiempos.
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- Lleva tu tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial al acudir a la sucursal.
- Puedes revisar tu saldo en cajeros automáticos, en la app del Banco del Bienestar o directamente en ventanilla.
Lo más importante es recordar que el dinero permanece seguro en tu tarjeta y puedes retirarlo en el momento que prefieras. Mantenerse atento a las siguientes fechas y revisas los canales oficiales será indispensable.
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