Colombia

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 9 de mayo

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

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Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este sábado 9 de mayo.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

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La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

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Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Todo el casco urbano de Güepsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Vereda Grima Finca El Tener.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo Del Puente sectores de las carreras 5B, 5C y 6 entre calles 18A y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cruce De Robledo, El Diamante y El Canelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Vereda Grima Finca El Tener.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Veredas El Río y Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Grima y Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San Rafael, Olvido Monchía, Hatigal, Agua Blanca, Puentes, Puertas, Buenavista, San Bernardo, Laja, Las Flores, Guadas, Rincón, Agua Fría y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Reforma y Alto Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Centro poblado El Godo y sectores de las veredas El Cruce, Alto Del Tigre y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cuchilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Lagos II sectores de las calles 39 a la 46 entre carreras 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización El Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bocas De La Tigra, San Pedro De Incora y Provincia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Cliente Diaz Carrillo Juan Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gualilo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Casco urbano de Güepsa sectores comprendidos de las carreras 1 a la 9 entre calles 1 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Bolívar, Asoparaiso y sectores de Helena Santos Rosilla y El Centro. Veredas Herrerita y sectores de Bagres, Grima y Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Petaqueros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cucharo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Todo el casco urbano de Güepsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

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