Mario Delgado se echa para atrás: SEP revisará nuevo ajuste al calendario escolar 2025-2026

Mario Delgado revisará ajuste en el calendario escolar 2025-2026.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revaluará la propuesta de ajuste al calendario escolar 2025-2026. La revisión se realizará el lunes próximo, tras haber anunciado el 7 de mayo que las clases podrían terminar el 5 de junio.

En un videomensaje difundido en la noche de este 8 de mayo, Delgado apareció junto a Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación de Sonora, para subrayar que la decisión responde a lo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina.

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El funcionario anticipó que ese día los responsables estatales de Educación se reunirán para analizar de nuevo el calendario y definir una propuesta definitiva.

La revisión del calendario escolar 2025-2026 se da tras la postura inicial de mantener el cierre de cursos el 5 de junio. Sin embargo, la SEP decidió reconsiderar el ajuste, luego de recibir propuestas y opiniones de diversos sectores. El encuentro del lunes será clave para determinar la fecha final de conclusión de clases.

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Delgado afirmó que la prioridad será el aprovechamiento académico de los estudiantes, así como el resguardo de su salud y bienestar. “Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”, enfatizó el secretario, quien acompañó a la presidenta en su gira por Sonora.

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