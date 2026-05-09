Colombia

Coosalud convocó asamblea extraordinaria en medio de investigaciones por manejo de recursos

La reunión fue citada para el próximo 21 de mayo en Cartagena, mientras organismos de control mantienen vigilancia sobre presuntas irregularidades financieras dentro de Coosalud EPS y el manejo de recursos del sistema de salud

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La administración del Hospital Bocagrande atribuye a esta EPS Coosalud parte de las dificultades en el flujo de recursos para cumplir con los pagos. - crédito EPS Coosalud
La administración del Hospital Bocagrande atribuye a esta EPS Coosalud parte de las dificultades en el flujo de recursos para cumplir con los pagos. - crédito EPS Coosalud

Coosalud EPS convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 21 de mayo en Cartagena, en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre el manejo de recursos dentro de la entidad.

Según información conocida por Caracol Radio, la reunión se desarrollará a las 3:00 de la tarde y responde a una orden emitida por la Superintendencia de Sociedades.

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La convocatoria ocurre en un momento de alta vigilancia sobre la EPS, luego de que organismos de control intensificaran el seguimiento a operaciones financieras y movimientos administrativos que actualmente son objeto de revisión.

La Superintendencia de la Economía Solidaria exigió al representante legal de la entidad, Jaime Miguel González, cumplir de manera inmediata con la instrucción impartida por la Superintendencia de Sociedades, dentro de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

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La orden establece condiciones específicas para el desarrollo de la asamblea, entre ellas la notificación formal a todos los accionistas y el cumplimiento estricto del orden del día definido por las autoridades. Además, la Supersolidaria advirtió que cualquier retraso, incumplimiento u omisión podría derivar en consecuencias administrativas y judiciales.

El encuentro será seguido de cerca por diferentes organismos estatales debido al contexto que atraviesa la EPS y las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras.

La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó que participará directamente en la asamblea mediante el agente especial interventor designado para representar a la cooperativa Coosalud, actualmente bajo intervención.

Dicha cooperativa tiene un papel determinante dentro de la estructura de la EPS, ya que figura como accionista mayoritaria de la entidad. Por esa razón, la participación del agente interventor será clave durante las decisiones que se adopten en la reunión extraordinaria.

La asamblea se realizará en medio de un ambiente de incertidumbre sobre el estado financiero de Coosalud y el manejo de recursos vinculados al sistema de salud colombiano. Las autoridades mantienen abiertos análisis y verificaciones sobre diferentes operaciones que actualmente son examinadas por organismos de control.

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, aseguró que la presencia de la entidad busca garantizar los derechos de los asociados y proteger la naturaleza cooperativa de la organización.

“Esta EPS no es de un grupo económico, es de los asociados del sector cooperativo colombiano y de ella depende la salud de millones de colombianos”, manifestó la funcionaria.

Las declaraciones reflejan la preocupación institucional frente a la situación que enfrenta la EPS, especialmente por el impacto que cualquier decisión podría tener sobre millones de usuarios afiliados en distintas regiones del país.

En paralelo, las autoridades continúan revisando movimientos financieros y actuaciones administrativas relacionadas con el funcionamiento interno de la entidad, mientras avanzan las actuaciones de vigilancia y control.

El desarrollo de esta asamblea extraordinaria podría convertirse en un punto determinante para definir el rumbo administrativo y financiero de Coosalud en medio de las investigaciones abiertas. También será un espacio donde los accionistas deberán analizar el panorama actual de la EPS y las medidas que podrían adoptarse frente a la situación.

Las entidades de control han reiterado que acompañarán todo el proceso para garantizar transparencia y protección sobre los recursos comprometidos dentro del sistema de salud.

La situación de Coosalud se suma al complejo panorama que actualmente atraviesan varias EPS e instituciones del sector salud en Colombia, marcado por investigaciones, dificultades financieras y creciente presión de organismos de vigilancia.

Mientras tanto, la expectativa permanece centrada en las decisiones que puedan surgir de la asamblea convocada para el 21 de mayo y en los resultados de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes.

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