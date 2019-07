Basada en un caso real que sucedió el 19 de abril de 1989 en Nueva York, When they see us cuenta en forma de miniserie lo que realmente pasó con "Los cinco del Central Park". Luego de un juicio lleno de irregularidades los chicos (4 afroamericanos y un latino) son acusados y encarcelados acusados de violar y atacar a una mujer, Trisha Meili, que estaba haciendo footing en plena noche en el famoso parque neoyorquino.