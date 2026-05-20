Colombia

Gustavo Petro habló sobre la corrupción de su gobierno y su perspectiva sobre la política del país: “Esa persona va a llegar a robar”

El presidente sostuvo que la codicia y la falta de principios son el origen de la corrupción, y destacó que en su administración no se han producido asesinatos de civiles como en anteriores gobiernos

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Gustavo Petro denunció riesgos para el progresismo si pierde el poder en Colombia - crédito Sergio Reyes/AP
Gustavo Petro denunció riesgos para el progresismo si pierde el poder en Colombia - crédito Sergio Reyes/AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la gestión de su gobierno ante cuestionamientos sobre casos recientes de corrupción, subrayando que “la peor corrupción es asesinar a la propia población”.

La declaración surgió después de que el senador y actual candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda asegurara que “a la corrupción le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto”, en referencia a un eventual gobierno suyo.

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Tras lo anterior, Petro afirmó en 6AM W de Caracol Radio que en gestiones pasadas ocurrieron hechos en los que “gobiernos mataban a su población”, y consideró que tales episodios constituyen la forma más grave de corrupción, al vincularlos con prácticas de violencia estatal y represión social.

“Hechos concretos, ya usted los conoce, la sociedad los conoce”, puntualizó el mandatario, aludiendo a denuncias previas y a incidentes recientes de negacionismo sobre la represión de jóvenes en protestas.

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Cortesía: Presidencia.
Gustavo Petro alertó sobre persecución y corrupción en caso de derrota electoral - crédito Presidencia

El jefe de Estado señaló que en su administración no se han registrado asesinatos de civiles por parte del gobierno y remarcó que su enfoque radica en combatir lo que denominó la “codicia”, concepto que, según él, puede arraigarse en cualquier persona, independientemente de su ideología.

La codicia se siembra en cualquier corazón. Corazón que se deje sembrar de codicia, corazón que se muere”, afirmó. Para Petro, la lucha contra este fenómeno comienza con la integridad del presidente y se extiende a todos los funcionarios públicos.

En relación con las acusaciones de corrupción dentro de su propio equipo, Petro reconoció que quienes incurrieron en delitos eran personas en quienes depositó su confianza. “Me traicionaron esas personas”, expresó, y reiteró que la falta de principios éticos es el principal factor que determina si un funcionario será corrupto.

Si la biografía de un candidato o candidata es que se dedicó a hacer negocios para sí mismo, ese hombre va a llegar a robar, o esa mujer, a robar en el gobierno. Si la vida de una persona es luchar por otros, esa persona no es codiciosa”, afirmó el mandatario.

Gustavo Petro alertó sobre riesgos para la oposición y la democracia en Colombia - crédito Marckinson Pierre/REUTERS
Gustavo Petro alertó sobre riesgos para la oposición y la democracia en Colombia - crédito Marckinson Pierre/REUTERS

Gustavo Petro afirmó que de no ganar el progresismo su vida corre peligro

En relación con el futuro político del progresismo, Gustavo Petro manifestó su preocupación por las posibles consecuencias si su sector pierde las elecciones presidenciales.

El mandatario expresó: “Tenga usted la seguridad que si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”, aludiendo a antecedentes de persecución política que, según él, ha enfrentado tanto antes como después de su mandato como alcalde de Bogotá.

“He tenido tiempos en donde morir ha sido la posibilidad, incluso para el día que vivo o para el otro día”, relató el mandatario durante la entrevista para Caracol Radio. Esa preocupación, según afirmó, trasciende lo personal y afecta la supervivencia de proyectos políticos alternativos en un contexto que considera hostil para la oposición.

El presidente diferenció el trato que recibió la oposición cuando fue gobierno, señalando: “Una cosa es cómo tratamos a nuestra oposición, otra cosa es cómo esa oposición, siendo gobierno, nos trató a nosotros”.

Gustavo Petro advirtió posible persecución política si el progresismo pierde las elecciones presidenciales - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
Gustavo Petro advirtió posible persecución política si el progresismo pierde las elecciones presidenciales - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Para Petro, la alternancia democrática en Colombia no garantiza la protección de los derechos de los opositores y advirtió que el riesgo de “exterminio” político sigue latente.

No es que me vayan a procesar, es que me toca defender mi existencia, la personal y la existencia de un proyecto político que podría ser, lo han dicho por ahí en campaña, exterminado”, sostuvo el presidente.

A lo largo de la entrevista, Gustavo Petro planteó una visión pesimista sobre la estabilidad y longevidad de las naciones, advirtiendo: “Una nación no es eterna. Incluso el concepto de nación no es eterno en la humanidad. Y las naciones nacen, crecen, se pueden desarrollar y pueden morir”.

Las declaraciones de Petro en 6AM W reavivaron el debate sobre los desafíos de la democracia en Colombia, la necesidad de fortalecer la transparencia en la administración pública y la urgencia de un clima político que permita la alternancia sin amenazas a la integridad de los líderes opositores.

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