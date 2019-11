Fernando Dente y Macarena Rinaldi abrieron el lunes pasado una nueva gala del ritmo “homenajes” del Bailando 2019 con un tributo a la banda sueca ABBA, que se llevó los elogios de todo el jurado. Con la colaboración del DJ Meme Bouquet, marido de María del Cerro, la coreografía arrancó con el actor entonando en vivo unas estrofas de “Thank you for the music” y siguió con un popurrí de los hits más recordados del mítico grupo, como “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!” y “Voulez-Vous”.