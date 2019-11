Sin embargo, Yanina Latorre, panelista del ciclo radial, le contó que en ese preciso instante estaba hablando con el Chato Prada, productor del Bailando, quien supuestamente aseguró que Luli estaba mintiendo y que él no le ofreció que Fredy participara del homenaje. “A mí me lo ofreció Fede Hoppe, por Dios... Vino Fede y me dijo: 'Luli, sé que vas a hacer a Emilio. Lo tengo a Fredy, estaría buenísimo...”, le respondió la modelo.