“Lo amo, me parece uno de los mejores artistas que tiene nuestro país. Encabeza una comedia musical, groso, impresionante. La verdad que es un genio. Primero agradecerle la humildad, la genialidad de este señor. Pido un gran aplauso para el maestro Raúl Lavié”, lo presentó Marcelo Tinelli, orgulloso. Y el actor, a segundos del comienzo de la coreografía, le respondió con humor: "No me saquen del personaje”.