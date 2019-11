Pero la performance no conformó al jurado de ShowMatch. Todavía más: fue repudiada. Ángel De Brito (con el voto secreto) pidió el BAR por considerar que fue “artísticamente fallido”, mientras Pampita notó una involución en Luciana: “No me gustó. Tampoco me llegó desde la emoción”. Florencia Peña fue en igual sentido: “No me transmitió nada”, admitió, y la calificó como “superficial”. Marcelo Polino también le bajó el pulgar.