“Todavía no sabemos si es varón o nena. No pensamos en los nombres. Tenemos algunos nombres que nos gustan. Meme es el nieto más grande y se llama Jaime, como su papá y su abuelo. Si llega a ser varón puede llamarse así también. Mi papá se llama Jaime también así que sería un buen homenaje. Pero todavía no sabemos, todo puede cambiar”, señaló Del Cerro.