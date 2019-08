Luego de haber sufrido ese golpe tuvo una hemorragia y debió recibir atención médica: "Llamé a mi ginecólogo, que me mandó a una clínica de Málaga. Fui con Mauricio (un amigo suyo) y Charlotte. Ahí firmé todos los papeles, le pedí a mi abuelo que me proteja… Como había comido, me hicieron un aspirado sin anestesia, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a verme. Después de aguantar tantas cosas, me parece que estoy muy mal parada, y él está haciendo cosas que no las tendría que hacer un marido".