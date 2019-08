La mediática hizo referencia a un fuerte episodio de violencia que vivió en el Hotel Faena, donde tienen cuatro departamentos. Una noche él le dijo que salía a comer y que ella no lo podía acompañar. Volvió a las cuatro y media de la madrugada, según su relato, y cuando le reclamó por su larga ausencia, él le pegó: "Estaba sacado, le pegaba a las paredes, y me decía que no soy nadie. Entonces me fui a la habitación, empecé a mirar una revista, él se me puso al lado, le pegó una trompada a la revista, me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: 'Hija de puta, te voy a matar'. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living. Mientras, él me gritaba: 'Callate, hija de puta'".