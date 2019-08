Sin embargo, este lunes Claudio Caniggia volvió a utilizar las redes sociales para expresar sus sensaciones tras los dichos de su esposa. "Este es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve. Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre el trabajo, el ir de frente y el mismo perfil que voy a seguir manteniendo. Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte", escribió el ex jugador de la Selección Argentina.