Explosión de granada en Medellín, cerca al estadio Atanasio Girardot, dejó un policía y un ciudadano heridos: esto se sabe

Dos heridos es el reporte preliminar de la fuerte detonación en inmediaciones del Atanasio Girardot - crédito Cirsa

En la madrugada del jueves 7 de mayo de 2026 se registró una fuerte explosión en la avenida San Juan de Medellín, Antioquia, causada por un artefacto.

De acuerdo con información preliminar, el ataque fue dirigido al casino Broadwat, ubicado en inmediaciones al estadio Atanasio Girardot.

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Como resultado de la detonación, dos personas sufrieron lesiones: un integrante de la Policía y una mujer. Organismos de emergencia asistieron a las víctimas pocos minutos después del incidente, según la información preliminar entregada por las autoridades.

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