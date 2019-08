"Me gusta hacer fotos originales. La típica foto en la nieve es un embole. Y bueno, acá me clavé las antiparras y me saqué la bombacha", explicó Nicole sobre una imagen que posteó desde Bariloche. "Tuve un poco de contacto con la naturaleza, esquié. Yo no muero por esquiar, pero a mis hijas les encanta y aproveché", agregó.