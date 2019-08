"Tuve 3 hijas, pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas. Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera. Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día, no, no soy perfecta, ni pretendo serlo", señaló la ex de Fabián Cubero, jugador de Vélez.