En un equipo de muchachos y con pocas chicas ¿alguno intentó seducirla? Según Carna, no. Es que era tanta la admiración que sentían por su trabajo, era una persona tan excepcional, que a ninguno se le ocurría correr el riesgo de perderla como compañera. Y entonces hace una pausa, y esta cronista se da cuenta que mejor no interrumpir… "Era una madre maravillosa una excelente compañera, tremendamente querida", dice, y ya no agrega nada más porque las palabras no le alcanzan. O no le salen, porque todavía duele la partida.