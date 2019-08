La cronista muy decepcionada con la palabra de Delfina siguió indagando acerca de su relación con el ex Merlí ya que el español está de novio con la argentina Nerina Uturbey. "Nosotros seguimos siendo amigos", explicó Chaves y continuó:"No sé si él sigue estando de novio. Me parece que es algo que tiene que contar él. No sé cómo están las cosas con ella", finalizó la actriz dejando más dudas que certezas sobre su relación con el actor.