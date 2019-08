Darín: —Vos fijate que no es tendenciosa en el sentido que muchos de los personajes que podrían ser tildados de los buenos, no son tan buenos. Y nos quedaría profundizar en la vida privada de los malos. Creo que es bastante inteligente la descripción que hace Eduardo de los personajes y la unión. Insisto con esto porque es lo que más me impactó, los diferentes estratos sociales. Logra que un personaje como Medina (Carlos Velloso), que está en uno de los extremos de esa cuerda esté en el mismo lugar que la empresaria más poderosa del pueblo (Rita Cortese). Hay un momento de la película que no sabes quién es quién. Eso se convierte en un todo y tiene que ver con el 2001, 2005, 2010 y 2020 porque nosotros no vamos a cambiar de idiosincrasia. Somos así.